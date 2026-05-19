La II Marcha Solidaria de Beronia destinará su recaudación a Pioneros - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad y el deporte volverán a unirse el próximo 23 de mayo en la II Marcha Solidaria Entre Viñedos organizada por Bodegas Beronia, cuya recaudación se destinará íntegramente a los programas de Fundación Pioneros.

La marcha, de carácter familiar y accesible para todos los públicos, recorrerá un itinerario de 7 kilómetros por el entorno natural de Ollauri y dará comienzo a las 11,00 horas. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables y la participación comunitaria, al tiempo que apoya proyectos sociales dirigidos a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad en La Rioja.

Los fondos recaudados contribuirán al desarrollo de los programas educativos, sociales y de acompañamiento que impulsa Fundación Pioneros, entidad riojana que trabaja para generar nuevas oportunidades para jóvenes y familias a través de la formación, la intervención socioeducativa y la inclusión social.

Desde Fundación Pioneros han agradecido el compromiso de Bodegas Beronia con la entidad y han animado a la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria, que combina deporte, naturaleza y apoyo social.

Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace: https://inscripciones.ferrersport.com/node/49