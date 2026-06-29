El II Plan de Digitilización del Comercio Local de Logroño contará con 65 establecimientos

Presentación II Plan de Digitalización del Comercio de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio han puesto en marcha el segundo Plan de Digitalización de Comercio Minorista, en el que 65 establecimientos minoristas van a recibir formación y acompañamiento profesional individual para mejorar su posicionamiento web, optimizar el marketing digital e impulsar el uso de la IA aplicada a las ventas.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto al responsable del Área de Comercio de la Cámara de Comercio de La Rioja, Fernando Cortezón, han informado hoy sobre la puesta en marcha del Segundo Plan de Digitalización del Comercio Local, que persigue la promoción y dinamización del comercio minorista mediante formación específica y la dotación de herramientas de Inteligencia Artificial para impulsar su negocio.

El Plan de Digitalización del Comercio Local se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja para dinamizar el consumo en el comercio local y modernizar el sector minorista de la ciudad.

Sainz ha destacado la colaboración entre ambas instituciones, con la predisposición de los establecimientos, que "permite sacar adelante este plan, una medida muy innovadora, en la que se apuesta por la omnicanalidad: la presencia no solo física de los comercios, sino también online, en redes sociales y buscando también el apoyo a apertura de negocios cara al público para seguir mejorando la ciudad y la experiencia de compras".

"El objetivo de estas acciones de dinamización, con las que se pretende estimular las compras en el comercio local de forma directa, es incentivar el consumo en el comercio local, así como resaltar los atributos del comercio de proximidad, entre los cuales destacan la cercanía, la confianza y la calidad de su servicio y productos", ha señalado el edil de Promoción de la Ciudad.

Además de todo esto, ha expresado Sainz, "queremos que nuestro comercio siga avanzando gracias a la incorporación de nuevas herramientas que mejoren sus ventas y su posicionamiento on line". Para ello, "les facilitamos formación, les acompañamos durante el proceso mediante consultorías personalizadas y les otorgamos herramientas de ChatGPT Plus gratis".

El programa formativo comienza la semana del 13 de julio de 2026, con las visitas individuales a los comercios y las sesiones formativas que se prolongarán a lo largo de cuatro meses. Los comercios recibirán formación personalizada y acompañamiento digital, además de planes personalizados para los establecimientos participantes.

MEDIDA "PIONERA"

Tal y como ha expresado Sainz, esta propuesta "es una medida pionera, que suma los esfuerzos del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio, para colaborar con los comercios de nuestra ciudad y ponerlos a la vanguardia en el uso de herramientas digitales".

En palabras del edil, "los resultados obtenidos en el primer Plan de Digitalización del Comercio Local han sido tremendamente positivos, porque han supuesto un aumento exponencial en el uso de herramientas digitales en los comercios logroñeses y muestran la modernización y adaptación a la omnicanalidad del tejido comercial logroñés".

Por su parte, Cortezón ha indicado que la digitalización de la que estamos hablando "es mucho más sencilla, ya que es adaptada al comercio local y sobre todo es mucho más efectiva en el sentido de que los hábitos de consumo han cambiado de los clientes y entonces las necesidades de comunicarse con ellos, de hacer publicidad, de mantener ofertas, de mostrar tu escaparate, efectivamente ahora es de una manera digital".

"Estamos muy satisfechos y muy orgullosos de que nuestros comerciantes se suban a este carro, a esta realidad, y emprendan esta ruta digital que no aventura digital, porque no la van a hacer solos y su Ayuntamiento y su Cámara de Comercio están con ellos", ha resaltado.

El éxito de la primera edición garantiza la continuidad de este programa en años venideros. Los comercios inscritos en el Primer Plan aumentaron del uso de whatsapp business del 15 por ciento al 95 por ciento, el uso de redes sociales, del 26 por ciento al 95 por ciento y el uso de la inteligencia artificial aplicada al comercio del 5 por ciento al 80 por ciento.

Un total de 65 comercios recibirán formación y acompañamiento profesional para la digitalización gracias a este plan que, debido al éxito de la primera edición ha hecho que se hayan sumado 45 comercios nuevos, además de que continúan los 20 que participaron el año pasado. Estos últimos que ya recibieron formación en el I Plan de 2025, de forma que este año no empiezan de cero, y dan el siguiente paso sobre una base ya trabajada y con una relación de confianza establecida con el equipo, con lo que realizarán este año un programa con nuevas herramientas y formación avanzadas para comercios digitalizados.

En general, se trata de comercios minoristas de la ciudad de diferentes sectores desde informática a decoración, óptica, vinoteca, alimentación y nutrición hasta farmacia con el textil, la moda y complementos como principales representantes.

LICENCIAS DE PAGO DE CHATGPT PLUS

La novedad de este año es la inclusión de licencias de pago de ChatGPT Plus para todos los comercios participantes, por primera vez en un programa de Cámara en Logroño: dos meses para los 45 del II Plan Básico y un mes para los 20 del Programa de Consultoría.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA VENTA MINORISTA

El proyecto comenzó el pasado año con las primeras reuniones y visitas a los comercios participantes para conocer sus necesidades, sus objetivos y recabar información sobre su nivel actual de digitalización (presencia online, sistemas de pago o tratamiento de datos en cumplimiento de la LOPD, entre otros aspectos).

Tras una primera toma de contacto, ha explicado Sainz, "se diseña un plan de digitalización para cada uno de ellos en el que se plantea una estrategia para mejorar el posicionamiento de marca de cada comercio y potenciar su marketing digital, además de guiarle en el uso de herramientas sencillas de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la venta minorista, la captación y el tratamiento de datos, el posicionamiento de marca local a través de Google (SEO), el videomarketing y la gestión comercial en redes sociales generalistas u otros canales y plataformas digitales como WhatsApp Business o Google Business".

"Durante todo el proceso cada comercio participante recibe acompañamiento profesional, formación y tutorías personalizadas online para la óptima implementación de su plan de digitalización y las diferentes herramientas digitales propuestas para llevar a cabo tanto su estrategia de promoción general como otras específicas para campañas de alto impacto comercial, como las desarrolladas con motivo del Black Friday o la Navidad", ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad.