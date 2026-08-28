El III Festival del Cómic traerá figuras como Flavita Banana o Adri Torres junto a una exposición de legos riojanos

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Figuras como Flavita Banana o Adri Torres, además de una exposición de 'Tris' y otra de legos riojanos, formarán parte, entre otras actividades, del III Festival del Cómic, que se celebrará del 15 al 18 de octubre.

El consejero de Cultura y Juventud, Jose Luis Pérez Pastor, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, han presentado en rueda de prensa un evento que pone "atención", ha dicho Pérez Pastor, en el noveno arte.

"Un arte que es capaz de recoger las inquietudes de toda una generación", ha resaltado el consejero.

Bajo este prisma, el III Festival del Cómic "ofrece un espacio con el que acercarse a los grandes autores, al coleccionismo, a actividades y que el cómic sea un lugar de encuentro intergeneracional a través del que reflexionar sobre la capacidad de lo gráfico para reflejar la vida humana".

Con un cartel hecho por 'Tris', el festival incluye manga, videojuegos, cosplay, juegos de mesa, K-Pop, Lego y "oportunidad de juntarse", ha resaltado Pérez Pastor.

Participará Flavita Banana, "a la que todos conocemos por su buen humor y esos fogonazos reflexivos gráficos en El País"; Adri Torres, "un riojano que dibuja para Marvel"; Quan Zhou, que publica para Picara Magazine, El País, El Diario.es y Vogue; y el tándem formado por Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou.

Se les suma 'Tris', "es decir, grandes autores que se van a poner a disposición de la gente a la que le gusta el cómic, y el arte gráfico, para convivir y para salir fortalecidos con hambre de más cómic".

El director del IRJ, por su parte, ha anunciado que la empresa AK Interactive, "muy vinculada a la ilustración, a la creación de maquetas y al ocio creativo", llevará a cabo actividades para el público joven.

El IRJ será el principal punto de encuentro, pero las actividades también llegarán a otros espacios de Logroño, como la ESDIR y la Biblioteca de La Rioja.