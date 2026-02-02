La iluminación exterior de la Concatedral de La Redonda se renovará por 225.000 euros que aporta Fundación Iberdrola

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Jesús Ignacio Merino, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, suscriben el convenio de colaboración - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Jesús Ignacio Merino, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han suscrito un convenio de colaboración para la nueva iluminación ornamental exterior de la Concatedral de Santa María de la Redonda. Para ello, la Fundación Iberdrola aportará 225.000 euros.

Tras la firma del acuerdo, Alfonsín ha señalado que con la iniciativa se va a "realzar uno de los referentes históricos y artísticos de esta ciudad y de esta región". Ha señalado que la Fundación Iberdrola "tiene un compromiso con los proyectos de conservación, restauración y divulgación de nuestro extraordinario patrimonio histórico-artístico; un auténtico tesoro del que debemos sentirnos profundamente orgullosos y un legado que debemos, lógicamente, cuidarlo para las generaciones futuras".

Además, ha apuntado que estos proyectos de iluminación, como el que se va a acometer en La Redonda "supone iluminar monumentos, o en este caso templos, que no solamente tienen un gran valor histórico-artístico, sino que son señas de identidad y referencias para la ciudad o para la región o para la localidad donde se encuentran instaladas".

Ha puesto de relieve que la iniciativa se realizará con una "iluminación sostenible, eficiente y de bajo coste". Además, ha apuntado que el proyecto "mejora el entorno y contribuye de esa manera al desarrollo económico de la ciudad".

Alfonsín ha manifestado, para concluir, que Iberdrola cumple este año su 125 aniversario, con lo que han optado, dentro de su programa de iluminaciones, iluminar 12 grandes monumentos, 12 grandes templos, 12 grandes inmuebles, enormemente simbólicos, representativos y emblemáticos del patrimonio a lo largo de toda España, entre los que se encuentra esta concatedral logroñesa".

Por parte de la Fundación Iberdrola también ha intervenido su director, Ramón Castresana, que ha explicado que "una vez firmado el convenio, se comienza, con los arquitectos, a preparar el proyecto". Ha explicado que al ser un bien de interés cultural "hay que pasarlo también por la Comisión de Patrimonio del Gobierno Autonómico, por lo que esperamos que antes de este primer semestre pueda estar ya inaugurada la iluminación".

Ha indicado que se trata de "una sustitución integral de toda la iluminación exterior, haciendo también más realce en aquellos elementos arquitectónicos de la propia catedral", como por ejemplo las torres de la misma.

PROYECTAR UN FUTURO "CIERTAMENTE LUMINOSO"

El alcalde de Logroño, en su intervención, ha recordado la "línea de de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diócesis que nos está permitiendo trabajar desde los aspectos más pequeños, más humildes de recuperaciones menores hasta aquellas que son de mayor envergadura como es la que nos ocupa". "Estamos hablando de recuperar iglesias como Santiago, ahora le va a tocar a San Bartolomé en la parcela que nos pueda corresponder", ha reseñado.

Escobar ha indicado que "colaborar en la mejora del patrimonio religioso, cultural, de nuestro casco antiguo, de Logroño, es beneficioso para todos". En este caso, ha señalado que "este proyecto que realza nuestro mejor pasado para proyectar un futuro ciertamente luminoso".

"SABER ENVOLVER LOS EDIFICIOS"

Por su parte, Merino ha destacado que la nueva iluminación "va a permitir a todos los visitantes y para toda la gente que venga a Logroño tener una visión especial de este templo icónico de la ciudad". "Sabemos que los edificios no solamente hay que tenerlos arreglados y restaurados, sino que también hay que saberlos iluminar y hay que saberlos envolver como se merecen", ha añadido.

Ha puesto en valor que los tres actores del acuerdo "trabajamos por la conservación y también por esta proyección de nuestro patrimonio". Todo ello, porque ha resaltado Merino "es un tesoro que hemos recibido y que debemos conservar y también potenciar".