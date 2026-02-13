Imanol Zubero, este viernes en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada en el ciclo "La izquierda a debate" - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Imanol Zubero Beaskoetxea, doctor en Sociología, profesor titular de la Universidad del País Vasco y cofundador de 'Gesto por la Paz' en el País Vasco, participa este viernes, 13 de febrero, en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada en el ciclo La izquierda a debate, que organiza el foro La Sociedad a debate. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará a partir de las 19,30 horas.

Zubero ahondará en la crisis estructural que en estos momentos afronta la izquierda de la Unión Europea, basada a su juicio en aspectos como "la pérdida de conexión con la clase trabajadora; sectores de la izquierda que se han centrado en la vigilancia ética y el reconocimiento de su identidad propia, perdiendo eficacia política en la transformación material; una izquierda con distintas versiones ideológicas que no acaban de superar la fragmentación que produce la exaltación de su diferencia".

Para él la izquierda "necesitaría reconstruir un nuevo paradigma, un nuevo modelo de hacer sociedad, pero, ¿cómo podríamos afrontar la superación de esta crisis multiforme, que permita a la izquierda global plantear un modelo de sociedad más humanizador, que el consumista-economicista que nos propone el neoliberalismo, más cercano a las necesidades de las personas?". A esta pregunta y a muchas otras tratará de responder en la charla de este viernes.

IMANOL ZUBERO BEASKOETXEA

Es autor y coautor de numerosos artículos y una docena de libros sobre sindicalismo y cambio tecnológico, nuevas tecnologías de la información, movimientos sociales, voluntariado, violencia y política en el País Vasco.

Publicó una columna semanal en la edición vasca de El País entre 1997 y 2006; entre este año y hasta 2008 pasó a publicar semanalmente en el diario El Correo. Ha participado y animado diversas iniciativas y organizaciones sociales, en el ámbito del antimilitarismo, paz en el País Vasco y movimiento ciudadano.