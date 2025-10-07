El impacto psicológico de las emergencias centrará el día 18 la X Carrera solidaria por la salud mental en Logroño - EUROPA PRESS

Asociación Salud Mental La Rioja calcula que un 2,5-3% de los riojanos podría padecer enfermedad mental, muchos sin diagnóstico ni tratamiento

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El impacto psicológico que producen catástrofes y emergencias en la salud mental, tanto individual como colectiva, centrará el próximo sábado 18 de octubre en Logroño la X Carrera solidaria por la Salud Mental, que se celebrará en el Parque La Ribera bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad. Defendamos nuestra salud mental'.

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, junto con Mariví Ercilla y Ernesto Ortiz, directora y director técnico de la Asociación Salud Mental La Rioja, han presentado este martes esta cita, que se enmarca en el programa de actividades organizado por el Día de la Salud Mental 2025.

En su intervención, Patricia Sainz ha mostrado su satisfacción por presentar "un año más una iniciativa solidaria que nos recuerda la importancia de sensibilizarnos con los enfermos de salud mental y sus familias, y de esforzarnos por crear entornos cada vez más saludables emocional y socialmente en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida".

"La salud mental: Una carrera de fondo'" es una carrera con la que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental que tiene lugar en más de 100 países. Este año, está especialmente dedicado a los efectos psicológicos que provocan las emergencias y catástrofes en la salud mental, bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad. Defendamos nuestra salud mental'.

La concejala ha querido agradecer de forma especial a la Asociación Salud Mental La Rioja "su entrega y su compromiso por visibilizar las enfermedades mentales".

En este sentido, ha reafirmado su compromiso de que "siempre contará con el Ayuntamiento para apoyarles y sacar adelante iniciativas que nos permitan ayudar a personas que padecen una enfermedad mental y fomentar actitudes preventivas saludables en lo psicológico y lo emocional", ha añadido.

Por último, Sainz ha invitado a todos los logroñeses a participar en esta carrera "que es una oportunidad de unirnos en solidaridad y apoyo a todas las personas que luchan contra las enfermedades mentales y mostrarles que no están solas y que aquí estamos para ayudarles en su reto diario".

Ha recordado que "todos podemos padecer un problema de salud mental a lo largo de nuestra vida; además suelen ser patologías asociadas a un gran estigma social que muchas veces constituye un obstáculo añadido para que accedan a un tratamiento adecuado y para su recuperación e integración".

DATOS.

Como ha recordado por su parte Mariví Ercilla, el lema de este año se ha elegido porque "es necesario poner el foco en que todas las personas somos vulnerables frente a las múltiples crisis, catástrofes o emergencias y todos podemos padecer un problema de salud mental, es necesario que se tenga en cuenta ese impacto emocional y psicológico en la salud mental individual y colectiva".

Así, ha reseñado la importancia de que "se tome conciencia en que la salud mental debe formar parte de los planes de prevención, de intervención y de reconstrucción de las crisis y emergencias, frente a las que todas las personas somos vulnerables".

Y, dando paso a los datos, ha incidido en que "el informe anual del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad habla de que una de cada tres personas padecen un problema de salud mental", además de que "cuando ya nos acercamos a los 50 años, es un 40 por ciento, y en los 85 es un 50 por ciento".

"Todos somos conscientes de que la salud mental es la gran patología del siglo XXI", ha asegurado Ercilla, quien ha apuntado que las catástrofes o conflictos bélicos que se sufren en el mundo "no solo provocan una destrucción física o pérdidas materiales y por desgracia humanas, sino que hay unas secuelas que son invisibles y que son las de la salud mental".

Como el mayor ejemplo ha señalado que "tras la gran crisis sanitaria del COVID-19 hay un dato que impacta muchísimo: una de cada cinco personas que superaron la enfermedad están en tratamiento por un problema de ansiedad o por un problema de depresión", a lo que ha unido que "el 46% de los españoles a consecuencia de esa emergencia sanitaria sufría de un malestar emocional".

Tomando como base los datos nacionales, Ercilla ha asegurado que , en el caso de La Rioja "entre el 2,5 y 3% de la población podría estas afectada de trastornos mentales graves, en torno a las 8.000 personas", sobre las que, además, ha llamado la atención porque "en el 50% de estas personas muchas veces hay una falta de conciencia de la enfermedad".

Estigmas que "desgraciadamente" aún continúan en las relaciones personales o en el empleo -que centró la campaña del año pasado, "porque 8 de cada 10 personas con un problema de salud mental crónico no tiene un empleo"- y que "provocan muchísimas barreras para que las personas pidan ayuda, se acerquen a la sanidad y reconozcan que tienen ese problema".

Frente a ello, y centrándose en el lema de est año, ha subrayado que "hay que poner sobre la mesa la necesidad de impulsar desde los gobiernos medidas de prevención ante esas emergencias, incorporando la salud mental, fortaleciendo, y es fundamental, las redes de apoyo comunitario y mejorando por supuesto los servicios de atención a nivel sociosanitario, a nivel de salud mental".

LAS ACTIVIDADES.

La actividad más popular del programa de actividades, 'La salud mental: Una carrera de fondo' tendrá lugar el 18 de octubre en el Parque de La Ribera, junto al estanque. Desde las 10 horas, como ha explicado Ernesto Ortiz, la organización pondrá a disposición de los participantes las últimas inscripciones, así como la entrega de camisetas y dorsales.

La parte deportiva -con el reto de alcanzar los 1.000 participantes- comenzará a las 11 horas con la carrera para menores de 13 años, de 1.500 metros de recorrido; a las 11,30 horas se iniciará la carrera popular, de 5.000 metros. Ambos recorridos tendrán salida y meta en la zona del merendero y discurrirán íntegramente por el parque.

Al finalizar, a las 12,30, tras haber leído un manifiesto relativo al Día Mundial de la Salud Mental en La Rioja, se entregarán los trofeos -a las tres primeras clasificadas y a los tres primeros clasificados- y se celebrarán sorteos de premios.

La jornada contará además con una degustación de bollos preñados para todos los participantes a las 13 horas, además de música e hinchables para los más pequeños.

Para participar en la carrera es necesario inscribirse aportando un donativo de 5 euros. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en la sede de la Asociación Salud Mental La Rioja (Cantabria, 33-35), en las librerías Santos Ochoa, en el Bar Mauleón 2 y en Fórum Sport; on line en el enlace https://uno.es y, también, hasta el mismo día de la prueba, instantes antes de la salida. Hay una 'fila cero' con una cuenta en Caixabank en la que se podrán realizar donativos.

Además, con motivo del Día de la Salud Mental, la Asociación Salud Mental La Rioja desarrollará diferentes eventos a lo largo de todo el mes de octubre, con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad y luchar contra el estigma que muchas veces le rodea.

De este modo, este viernes 10, a las 12 horas, en el Parlamento regioknl tendrá lugar la lectura del manifiesto elaborado por personas afectadas y se procederá al acto institucional de Proclama del Día Mundial de la Salud Mental en La Rioja.

Por su parte, y para conmemorar dicha efeméride, ese mismo viernes 10 el Ayuntamiento de Logroño va a iluminar de color naranja varios puntos de la ciudad, como el Puente de Piedra, la Muralla del Revellín, la Fuente Murrieta y el reloj del Ayuntamiento.