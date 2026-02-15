IMPRO ESCOOL reúne en Logroño a escuelas de toda España y consolida nuevo espacio de encuentro improvisación teatral

IMPRO ESCOOL reúne en Logroño a escuelas de toda España - IMPRO ESCOOL

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana, Logroño ha acogido el primer encuentro de impro IMPRO ESCOOL, que nace con el objetivo de poner el contacto escuelas, alumnos y alumnas y profesorado de improvisación de toda España.

En esta ocasión, David Monge Comedy ha sido la sede en un fin de semana de talleres y actividades todas alrededor del mundo de la improvisación teatral.

Las escuelas organizadoras 'David Monge Comedy' (La Rioja), Escuela de Impro de Navarra (Navarra) y 'La Íntegra Teatro' (Madrid), han sido las encargadas de ofrecer seis talleres, en turnos de mañana y tarde, para los asistentes, en diferentes espacios de la ciudad de Logroño: Muévete con Bea! , Nave31 y el Estudio de danza Conchi Mateo y el espacio de David Monge.

Los docentes Sandra Aguerri y Carlos Rodríguez Ripalda (Escuela de Impro de Navarra) Tamara Berbés y Pepe Flores (La Íntegra teatro), David Monge y César Rodríguez Moroy (David Monge Comedy) fueron los encargados de impartirlos, centrándose en herramientas y conceptos teatrales como el simbolismo, el guion, el trabajo de los estatus y el silencio o la creación de personajes y el teatro físico.

Impro escool surge tras una actuación de la compañía UNA DE IMPRO, en la sala FUNDICIÓN el pasado mes de octubre en la que Tamara Berbés fue la improvisadora invitada. Al poner en común sus experiencias como docentes, coincidieron en la falta de encuentros para que el alumnado de las escuelas de impro conozca a profesores y profesoras de otras ciudades.

"Todo surge de casualidades: Una alumna nueva de impro resulto ser hermana de Tamara, cuya sala La Íntegra está en la misma calle de Madrid donde vive una de las integrantes de Una de impro, Raquel Antoñana. A partir de ahí, todo fue rodar" dice César Rodríguez Moroy. Al poner en común sus experiencias como docentes, coincidieron en la falta de encuentros para que el alumnado de las escuelas de impro conozca a profesores y profesoras de otras ciudades.

Hay muchos festivales donde ya se fomentan las actividades específicas para alumnos y alumnas como el match inter escuelas del Orilla Impro fest que comenzó a celebrarse el año pasado. La intención de este encuentro de pequeño formato es que, en cada edición, sea una nueva ciudad y nuevas escuelas las que tomen el relevo y alberguen la actividad.

UN FIN DE SEMANA DE FORMACIÓN Y CELEBRACIÓN

El encuentro arrancó el viernes con la presentación oficial y un primer espacio de bienvenida que marcó el tono cercano y colaborativo del fin de semana cuyo objetivo principal es crear lazos entre escuelas, intercambiar metodologías y fortalecer la comunidad improvisadora.

Casi 50 participantes venidos de muchas ciudades y diferentes escuelas no se han querido perder esta oportunidad: Bilbao, Pamplona, Cáceres, Madrid y Logroño han compartido estos dos días de risas, juegos y aprendizaje. El viernes fue la presentación con el patrocinio del La Rioja turismo, agua Peñaclara y The Acoak , afincada en Sojuela, que diseñó como regalo para los asistentes el corazón de improvisador/a, una ilustración de su colección de "corazones de", creada especialmente para la ocasión.

"Me ha gustado mucho la experiencias y los talleres porque he salido de mi zona de confort acostumbrada a improvisar siempre con la misma gente" nos dice Eva Ruiz , alumna de Madrid de La Íntegra teatro. "Los talleres han sido muy completos y complementarios entre sí".

La programación continuó el sábado con una intensa jornada formativa en la que las personas participantes pudieron elegir entre seis propuestas distintas de talleres intensivos, abordando diferentes enfoques técnicos y creativos de la improvisación teatral.

"Una organización de diez y mucha variedad de talleres que se adaptaban muy bien a todos los estilos y niveles", ha comentado Verónica Antonucci, alumna de El Club de la Impro. "Me ha gustado la calidad humana y profesional de los profesores y el buen rollo que se ha generado entre los asistentes".

Más allá del trabajo en aula y la comida grupal, los espacios informales favorecieron el intercambio de experiencias entre escuelas y ciudades, generando nuevas conexiones profesionales y artísticas. Por la noche, coincidiendo con el ambiente de Carnaval, la celebración continuó en un entorno festivo que reforzó el espíritu comunitario del encuentro.

Tamara Berbés, directora de 'La Íntegra teatro', resalta la importancia de que las escuelas puedan ofrecer actividades más allá de los talleres regulares que ya realizan y lo interesante de conocer nuevas disciplinas, formas de enseñar y de salir de los círculos habituales.

El domingo, IMPRO ESCOOL cerró su primera edición con una jam abierta celebrada en La Sala Fundición, donde se pudo ver sobre el escenario la energía, el talento y la diversidad de estilos compartidos durante todo el fin de semana. El público respondió con entusiasmo a una muestra que combinó humor, riesgo y creatividad en estado puro.

UNA APUESTA POR LA COMUNIDAD IMPROVISADORA

La valoración por parte de la organización es muy positiva, destacando la calidad artística del trabajo realizado, la implicación de las personas asistentes y el ambiente de colaboración generado entre las escuelas participantes.

IMPRO ESCOOL nace con vocación de continuidad y con la intención de consolidarse como un punto de encuentro anual para la formación y el intercambio en el ámbito de la improvisación teatral. Tras el éxito de esta primera edición, las escuelas organizadoras ya trabajan con la mirada puesta en futuras convocatorias.

Logroño se convierte así en un nuevo referente para la comunidad improvisadora, acogiendo un evento que no solo ha sido formativo, sino también una auténtica celebración de la impro como lenguaje artístico y espacio de encuentro.

"La impro en España hace muchos años que tiene seguidores muy fieles: público, teatros que apuestan por ella en su programación y formaciones muy completas para aficionados y profesionales" comenta Tamara Berbés "Creo que es importante que se fomente la relación entre las escuelas que la imparten, sus alumnos y alumnas y los docentes"

En la actualidad muchas compañías tienen espectáculos de gira a nivel nacional como ImproMadrid y Jamming, hay publicaciones internacionales que se editan en España como Status que dirige Feña Ortalli. Ortalli además director de Global Impro y creador del FIT (Formación en Impro Teatral) junto con Gala Martínez y Antón Coucheiro que celebra este próximo mes de agosto su tercera edición en la Universidad de Santiago de Compostela, con un mes completo de formación en la ciudad gallega.

La impro está en auge y cada vez más extendida y como comenta David Monge " el futuro está en cooperar y colaborar".