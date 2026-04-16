Impulsada la investigación para la adaptación del viñedo al cambio climático a través del proyecto europeo VITISAD-2

Jornada sobre 'Técnicas vitícolas de adaptación al cambio climático. Proyecto Interreg POCTEFA VITISAD 2' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha inaugurado la jornada sobre 'Técnicas vitícolas de adaptación al cambio climático. Proyecto Interreg POCTEFA VITISAD 2', organizada por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de fomentar la aplicación de prácticas agronómicas sostenibles que permitan adaptar el viñedo y mantener la calidad organoléptica de los vinos en condiciones climáticas adversas.

Manzanos ha destacado la relevancia del trabajo que están desarrollando investigadores y expertos de España y Francia frente a "un reto común" y en un momento en el que "nos enfrentamos a cambios, como esas temperaturas extremas, incidencias climáticas adversas o lluvias torrenciales que afectan a la productividad de nuestros viñedos".

En este sentido, ha ofrecido todo el apoyo del Ejecutivo regional a la investigación referida a la vitivinicultura porque "necesitamos la experiencia, los ensayos y la investigación para poner todo este conocimiento a disposición de los viticultores y de las bodegas; para saber cómo adaptarnos y ser mucho más competitivos".

Las regiones que cooperan en el proyecto "representamos el 24 % del viñedo mundial, y la viña es mucho más que 47.000 hectáreas o los 140 millones de cepas, en el caso de La Rioja es progreso, territorio, identidad y economía", ha subrayado la consejera.

ADAPTACIÓN DEL VIÑEDO AL CAMBIO CLIMÁTICO

La adaptación del viñedo al cambio climático constituye uno de los principales desafíos para los territorios vitícolas del suroeste de Europa, donde el incremento de las temperaturas, la irregularidad de las precipitaciones y la mayor frecuencia de fenómenos extremos pueden comprometer tanto la calidad de los vinos como la sostenibilidad del sistema productivo.

VITISAD-2 experimenta con cinco estrategias principales de adaptación: el establecimiento de cubiertas vegetales, la optimización de técnicas de riego, la aplicación de redes de sombreado, el uso de fertilizantes orgánicos y recuperación de material vegetal adaptado al cambio climático. El proyecto cuenta con un presupuesto de 865.446,42 euros y está cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

VITISAD-2, que continua el trabajo iniciado en el proyecto VITISAD (2019-2022), está integrado por siete entidades socias dedicadas a la investigación vitivinícola transfronteriza: Gobierno de La Rioja, Gobierno de Navarra (EVENA), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), NEIKER, Cámara de Agricultura de Pirineos Atlánticos (CA64), Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) y Echelles&Territoires. Durante la jornada, que ha acogido la Bodega Institucional de La Grajera, se han presentado los avances y resultados obtenidos en las distintas líneas de investigación.

El jefe del Servicio de Investigación Agraria del Gobierno de La Rioja, Sergio Ibáñez, ha abierto la sesión ofreciendo una visión general del proyecto. A continuación, Peio Oria, meteorólogo superior del Estado y exdelegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Navarra, ha analizado las tendencias climáticas en el territorio POCTEFA.

En el bloque técnico, Ana Aizpurua, investigadora de NEIKER, ha expuesto los resultados obtenidos en el uso de cubiertas vegetales espontáneas frente al laboreo en viñedos de Rioja Alavesa; mientras que Ana Sagüés, jefa de la Sección de Viticultura y Enología del Gobierno de Navarra (EVENA), ha abordado el comportamiento de cubiertas inertes bajo cepa. Por su parte, Carole Feilhes, investigadora del Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), ha presentado soluciones basadas en redes de protección frente a riesgos climáticos. Luis Rivacoba, investigador del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), junto a Juan García del Moral, representante de Ager Technology, han mostrado una aplicación basada en inteligencia artificial desarrollada en el marco de VITISAD 2 para optimizar la gestión del riego.

El encuentro ha continuado con la intervención de Félix Cibriáin, jefe del Negociado de Viticultura del Gobierno de Navarra (EVENA), y Daniel Vergnes, responsable del área de Viticultura de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques (CA64), quienes han presentado los resultados obtenidos en parcelas experimentales con variedades tradicionales y olvidadas. A continuación, Michaël Pouzenc, investigador de la Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J), junto con Brice Navereau y Florian Julien-Saint-Amand, investigadores de Echelles&Territoires, han analizado las dinámicas territoriales vinculadas al viñedo en el contexto del cambio climático. Finalmente, Mónica Bueno, investigadora de la Universidad de Zaragoza, ha cerrado la jornada con la presentación del proyecto CLIMAROMA.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra no solo la experimentación de nuevas prácticas agronómicas, sino también el análisis de su aceptación por parte del sector y la sociedad, así como la elaboración de una guía de prácticas vitícolas de adaptación al cambio climático que sirva de referencia para viticultores, bodegas y administraciones públicas.