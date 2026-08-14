Un incendio afecta a 2.500 metros cuadrados de rastrojo y olivar en Villamediana de Iregua

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LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado a una superficie de alrededor de 2.500 metros cuadrados de rastrojo y olivar el Villamediana de Iregua, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A última hora de la tarde ayer, jueves 13 de agosto, varios particulares alertaron al Centro de Coordinación Operativa de SOS Rioja, a través del 112, de un incendio de vegetación.

Se trataba de una zona de rastrojo y olivar, en las proximidades de Río Bravo, en el término municipal de Villamediana de Iregua.

Desde este Centro de Coordinación Operativa se movilizaron Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y se informó a Policía Local de Villamediana de Iregua y Guardia Civil.

Tras la intervención, los Bomberos informaron de que el incendio había afectado a una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados de rastrojo y olivar. En las inmediaciones se encuentra una caseta, que no ha resultado afectada por el fuego.