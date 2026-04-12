Un incendio afecta varias dependencias de una tienda de mobiliario y decoración en Alesón

Archivo - Parque de bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta mañana a varias dependencias de una tienda de mobiliario y decoración en Alesón, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,43 horas de este domingo, se ha recibido un aviso en SOS Rioja de que se ha detectado un incendio en una tienda de mobiliario y decoración en la localidad de Alesón.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Al parecer el origen del fuego se ha localizado en un cuadro eléctrico quemado. El incendio, finalmente, ha afectado a dos oficinas por el calor y humo, sin que se hayan registrado daños personales.