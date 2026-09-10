Un incendio calcina una vivienda de la calle Portales de Grávalos

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio calcinó, a última hora del miércoles, una vivienda de la calle Portales de Grávalos, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja y se mantuvieron en preventivo recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, en el lugar. Asimismo, se informó a la Guardia Civil.

El incendio, que se encontraba muy desarrollado a la llegada de los bomberos, afectó a una vivienda que se encontraba deshabitada y a parte de un inmueble anexo. La casa afectada por el fuego ha quedado inhabitable.