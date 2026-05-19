Un incendio en el cuadro eléctrico obliga a desalojar de un hipermercado en Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio a última hora de esta pasada tarde en el cuadro eléctrico de un hipermercado en Calahorra ha provocado que el establecimiento haya tenido que ser desarlojado, sin que se hayan producido mayores incidencias, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,17 horas de este lunes, una trabajadora del establecimiento ha alertado a SOS Rioja 112 de un incendio en el cuadro eléctrico de la planta superior de un hipermercado, sito en la carretera de Logroño, en la localidad de Calahorra.

Se ha desalojado el hipermercado con personal de seguridad, ya se ha producido bastante humo en la planta superior.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local y a Guardia Civil.

Los recursos desplazados han informado que se ha tratado del incendio del SAI de algún servidor o sistema informático. A su llegada ya estaba controlado por fuerzas de seguridad y seguridad privada del hipermercado.

Han terminado de sofocar y refrigerar y se ha procedido a ventilar la zona revisando techos e instalaciones. No se ha precisado atención sanitaria.