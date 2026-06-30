El incendio de un vehículo afecta a un toldo y a un trenzado eléctrico de la calle Tejerías de Alfaro

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en un vehículo situado en la calle Tejerías de Alfaro. El fuego ha afectado también a un toldo y a un trenzado eléctrico. No hay que lamentar daños personales pero el coche se ha calcinado completamente.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 14,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado también efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.

Al parecer, un viandante ha avisado al conductor del vehículo de que le estaba saliendo humo, ha estacionado el coche en la acera y el coche ha continuado ardiendo.