Archivo - Chica con suéter está enferma. Resfriados y gripe. Paciente, enfermo. Garganta. - OZGURCANKAYA/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de infecciones respiratorias en La Rioja aumenta hasta los 415,89 casos por cada 100.000 habitantes, según datos actualizados por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales. En concreto son los datos de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) correspondientes a la semana 43 de 2026, comprendida entre el 19 y el 25 de octubre.

Los datos, de carácter provisional, reflejan un aumento de la incidencia global respecto a la semana anterior, mientras que la gripe permanece en niveles bajos y la COVID-19 continúa descendiendo.

Según el sistema de vigilancia centinela, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se ha situado en 415,89 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 353,67 registrados durante la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia es el de los niños menores de un año.

En cuanto a los principales virus respiratorios, la gripe registra un ligero ascenso, al pasar de 9,82 a 13,1 casos por cada 100.000 habitantes.

La COVID-19 encadena su tercera semana consecutiva de descenso, con una incidencia de 19,65 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 32,75 de la semana anterior.

Asimismo, se ha detectado un caso de virus respiratorio sincitial (VRS) en el sistema de vigilancia centinela, con una incidencia de 0,31 casos por cada 100.000 habitantes.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha explicado que "esta semana observamos un aumento de las infecciones respiratorias en su conjunto, aunque la gripe sigue en niveles bajos y la COVID-19 desciende por tercera semana consecutiva.

Son datos provisionales que seguimos analizando semana a semana para conocer la evolución de los virus respiratorios durante la temporada".

El sistema de vigilancia centinela de La Rioja está compuesto por una muestra representativa de 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, que permite realizar un seguimiento continuado de la circulación de los principales virus respiratorios y de su incidencia entre la población.

A fecha de 26 de octubre, permanecen hospitalizadas en La Rioja nueve personas con COVID-19 y tres con gripe, mientras que no se registran personas hospitalizadas con VRS.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La campaña de vacunación de la temporada 2026-2027 continúa desarrollándose entre los grupos incluidos en las recomendaciones.

Según el último balance disponible, se han administrado 39.175 dosis de vacuna frente a la gripe y 17.014 frente a la COVID-19.

En las residencias de personas mayores, las coberturas alcanzadas hasta el 25 de octubre son del 76,63 % para la gripe y del 73,41 % para la COVID-19.

Martínez ha recordado que "la vacunación es una de las principales medidas de prevención frente a las formas graves de gripe y COVID-19, especialmente en personas mayores y otros grupos vulnerables.

Por eso, animamos a las personas para las que está indicada a vacunarse conforme a las recomendaciones de la campaña".

Esta temporada se ha ampliado la vacunación frente a la gripe en el ámbito escolar hasta los 13 años.

Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a los centros educativos para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la población diana.

La campaña también contempla la vacunación frente a la gripe en centros de día de personas mayores, mediante el desplazamiento de profesionales de Enfermería de Atención Primaria, para facilitar la inmunización de las personas usuarias en sus propios centros.