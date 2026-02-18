Sin incidencias de relevancia esta noche al paso de la crecida del Ebro en Logroño, aunque se sigue pidiendo "prudencia" - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La crecida del río Ebro a su paso por Logroño no ha ocasionado incidencias de relevancia esta pasada noche, según ha afirmado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital logroñesa, Celia Sanz.
De acuerdo con las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), esta madrugada se esperaban caudales que podrían haber llegado a los 900 metros cúbicos por segundo, cifra que, como ha dicho Sanz, no se ha llegado a alcanzar.
"El lunes pasado -ha explicado- la situación estaba más o menos controlada, pero se nos alertó de que había que estar muy pendientes para este miércoles".
En esta jornada, "las informaciones que nosotros disponemos nos dicen que la situación está completamente estabilizada, es decir, no ha superado los 900 metros cúbicos que es el límite y ahora mismo nos han confirmado que estamos en una situación absolutamente controlada".
Con todo, Sanz ha reseñado que "eso no quiere decir que no sigamos con esa previsión de vigilar una posible crecida", de manera que "hay zonas que están precintadas, que están con balizas".
"No ha habido ninguna incidencia y los niveles no han rozado los límites que son más peligrosos. Pero seguimos trasladando ese mensaje de prudencia a todos los ciudadanos porque sí que estamos en una situación de precaución", ha concluido la portavoz.
En este momento, los aforos que marca la Confederación Hidrográfica del Ebro señalan que la altura del río en la capital riojana alcanza los 3,20 metros, con un caudal de 662 metros cúbicos por segundo, en ambos casos, a la baja.