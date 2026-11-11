La inclusión educativa no depende solo de cada docente sino que requiere culturas escolares compartidas y coordinación

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inclusión educativa no depende exclusivamente de los conocimientos o de la iniciativa individual de cada profesional, sino que requiere culturas escolares compartidas, estructuras de coordinación, tiempos para la reflexión y proyectos de centro capaces de sostener las prácticas inclusivas.

Es una de las conclusiones de la tesis doctoral de Ana Belén Olmos Ortega, titulada Amara Berri, modelo de escuela inclusiva: Un enfoque sistémico para el desarrollo de la competencia inclusiva docente.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 283D Doctorado en Educación y Psicología (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por Rosa Ana Alonso Ruiz y María Ángeles Valdemoros, del Grupo de Investigación DESAFÍO; y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

En ella analiza el sistema Amara Berri como modelo de escuela inclusiva y estudia en qué medida la experiencia profesional en estos centros se asocia al desarrollo percibido de competencias docentes vinculadas a la atención a la diversidad.

La investigación parte de una cuestión de especial relevancia educativa, según la doctora Olmos Ortega, "la formación del profesorado no se produce únicamente en la universidad o mediante cursos de actualización, sino también a través de la experiencia cotidiana en los centros escolares".

Desde esta perspectiva, "el sistema Amara Berri es un proyecto pedagógico global que articula principios inclusivos, estructuras organizativas y prácticas docentes coherentes. Su análisis -añade la doctora Ana Belén Olmos- permite explorar el potencial formativo de los centros que desarrollan proyectos educativos sólidos, sistemáticos y sostenidos en el tiempo".

La investigación doctoral, en una primera fase cuantitativa, llevó a cabo una encuesta con 587 docentes de Educación Infantil y Primaria, de los cuales 292 pertenecen a centros de la red Amara Berri y los otros 295, a centros no adscritos.

El cuestionario permitió analizar las percepciones del profesorado sobre la inclusión, su formación para la atención a la diversidad y las prácticas inclusivas que declaraba desarrollar. Posteriormente, se llevó a cabo una fase cualitativa mediante dos grupos de discusión diferenciados con ambos tipos de profesorado.

Los resultados muestran que "la inclusión educativa es asumida como un principio ampliamente compartido por el profesorado de ambos contextos", ya que los docentes manifiestan actitudes favorables hacia la atención a la diversidad y coinciden en señalar las limitaciones de la formación inicial universitaria para responder a la complejidad de la práctica escolar.

"No obstante, se observan diferencias en el desarrollo de determinadas prácticas inclusivas, que aparecen más integradas entre el profesorado de los centros Amara Berri", señala la doctora Ana Belén Olmos.

Asimismo, los análisis estadísticos exploratorios sugieren una asociación positiva entre la experiencia profesional en estos centros y la mejora percibida de la formación docente para la atención a la diversidad.

En los centros Amara Berri, el profesorado describe una mayor articulación entre una cultura profesional compartida, estructuras organizativas estables, mecanismos de coordinación y prácticas docentes inclusivas. En los centros no adscritos al sistema, la puesta en práctica de la inclusión se presenta con mayor frecuencia como un proceso individualizado y condicionado por dificultades organizativas.

Los resultados sugieren que los centros que desarrollan proyectos educativos estructurados y coherentes pueden generar condiciones favorables para el aprendizaje profesional situado, la reflexión compartida y el desarrollo progresivo de competencias docentes vinculadas a la inclusión.

La principal aportación de la tesis consiste, por tanto, en ampliar el modo habitual de comprender la formación docente. "La inclusión educativa -afirma Ana Belén Olmos Ortega- no depende exclusivamente de los conocimientos o de la iniciativa individual de cada profesional, ni puede reducirse a la aplicación de metodologías aisladas. Requiere culturas escolares compartidas, estructuras de coordinación, tiempos para la reflexión y proyectos de centro capaces de sostener las prácticas inclusivas".

Esta perspectiva plantea implicaciones para la formación inicial y permanente del profesorado, pero también para la organización escolar y la política educativa. Junto con la oferta de cursos individuales, "resulta necesario impulsar procesos formativos vinculados a la práctica real, acompañados desde el interior de los centros y conectados con sus proyectos, necesidades y contextos", añade.

En definitiva, la investigación muestra que "la escuela puede ser mucho más que el escenario en el que el profesorado ejerce su profesión: puede convertirse también en una estructura que acompaña, forma y transforma profesionalmente a quienes enseñan en ella", concluye la doctora Olmos Ortega.