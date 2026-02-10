Las infecciones respiratorias agudas se mantienen en fase epidémica en La Rioja

Archivo - Hombre con gripe. - DGA. - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 10 de febrero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 6 de 2026 (del 2 al 8 de febrero), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026, que continúa activo.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, las infecciones respiratorias agudas continúan en fase epidémica. Durante esta semana se ha observado un ligero ascenso de la incidencia global respecto a la semana anterior, si bien se mantiene en un nivel similar, lo que permite hablar de una estabilización en el descenso, pendiente de confirmarse en las próximas semanas.

La situación es similar en el caso de la gripe, cuya incidencia permanece estable, mientras que el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) continúa mostrando una tendencia descendente. La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "nos encontramos en una fase de estabilidad, con pequeñas oscilaciones en la incidencia que son habituales en este momento de la temporada.

La evolución de la gripe se mantiene contenida y el VRS continúa descendiendo, lo que nos permite seguir siendo prudentes, pero también moderadamente optimistas".

En relación con la situación asistencial, los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS han descendido respecto a la semana previa, aunque estos datos continuarán analizándose y consolidándose a lo largo de la semana.

Con fecha 9 de febrero de 2026, la situación hospitalaria en La Rioja es la siguiente: COVID-19: ninguna persona hospitalizada; Gripe: 10 personas hospitalizadas (7 por gripe y 3 con gripe) y por VRS: 12 personas hospitalizadas.

BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN Y REFUERZO

Al respecto, Eva Martínez ha destacado que "el descenso de los ingresos hospitalarios es un indicador positivo que refleja tanto la evolución de los virus respiratorios como el buen funcionamiento de las medidas de planificación y refuerzo previstas en el Plan de Contingencia".

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 632,02 casos por 100.000 habitantes, frente a los 566,53 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

En el caso de la gripe, la incidencia es de 36,02 casos por 100.000 habitantes, frente a los 32,75 de la semana previa. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela durante esta semana.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 10, se atendieron un total de 425 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 351 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (270 adultos y 80 pediátricos) y 74 en el Hospital Universitario de Calahorra (68 adultos y 6 pediátricos).

INTENSA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON MÁS DE 89.000 DOSIS ADMINISTRADAS

La Consejería de Salud y Políticas Sociales insiste en la importancia de la prevención y la vacunación, especialmente en los colectivos más vulnerables. "La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves, reducir ingresos hospitalarios y proteger a las personas mayores, a la población infantil y a quienes presentan factores de riesgo", ha subrayado la directora general.

En relación con la vacunación frente a la gripe:

Dosis administradas: 89.238 (560 más que la semana pasada).

Cobertura en mayores de 65 años: 70,60 por ciento.

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19:

Dosis administradas: 38.370 (20 más que la semana pasada).

Cobertura en mayores de 70 años: 48,48 por ciento.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, la gripe y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y actualizada a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios.