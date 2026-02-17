Las infecciones respiratorias agudas siguen en fase epidémica en La Rioja, con incidencia e ingresos "en bajada notable"

Archivo - Vacunación en La RIoja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones respiratorias agudas continúan en fase epidémica en La Rioja, si bien se ha observado un "descenso significativo" de la incidencia global respecto a la semana anterior, lo mismo que de los ingresos hospitalarios.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha actualizado este martes la situación epidemiológica correspondiente a la semana 7 de 2026 (del 9 al 16 de febrero), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026, que continúa activo.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, las infecciones respiratorias agudas continúan en fase epidémica, si bien se ha observado un descenso significativo de la incidencia global respecto a la semana anterior.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 484,66 casos por 100.000 habitantes, frente a los 632,02 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa.

El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

DESCENSO IMPORTANTE DE LA GRIPE Y ESTABILIDAD DEL VRS

La incidencia de gripe ha experimentado un descenso notable, situándose en 3,7 casos por 100.000 habitantes frente a los 36,02 de la semana anterior.

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) permanece estable en términos de hospitalización. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que en la semana previa.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "seguimos en fase epidémica, pero los datos de esta semana confirman una tendencia descendente clara, especialmente en el caso de la gripe. Es un indicador positivo tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial".

DESCENSO DE INGRESOS HOSPITALARIOS

En relación con la situación hospitalaria, con fecha 16 de febrero de 2026, no hay ninguna persona hospitalizada por COVID-19, mientras que permanecen ingresada 11 personas por VRS.

El número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS ha descendido respecto a la semana anterior, si bien los datos continuarán analizándose y consolidándose a lo largo de los próximos días.

Eva Martínez ha destacado que "el descenso de ingresos refleja tanto la evolución favorable de los virus respiratorios como la eficacia de la planificación asistencial prevista en el Plan de Contingencia".

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 16, se atendieron un total de 411 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 340 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (264 adultos y 76 pediátricos) y 71 en el Hospital Universitario de Calahorra (55 adultos y 16 pediátricos).

MÁS DE 90.000 DOSIS DE GRIPE ADMINISTRADAS

La Consejería insiste en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva, especialmente en los colectivos vulnerables.

En relación con la vacunación frente a la gripe, se han administrado en total 90.766 dosis, con una cobertura en mayores de 65 años del 70,60 %. En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado 40.631 dosis, con una cobertura en mayores de 70 años del 48,48 %.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, garantizando una comunicación transparente y rigurosa con la ciudadanía y los profesionales sanitarios.