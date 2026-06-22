El informe que avala la caza del lobo obtiene el respaldo de la mayoría de las CCAA

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe promovido por Galicia --que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar-- y que se debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se celebra este lunes, ha obtenido el respaldo de casi todas las CCAA, según han indicado a Europa Press desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las mismas fuentes han señalado que Euskadi y Castilla-La Mancha se han abstenido en la votación mientras que la portavoz del PP y coordinadora de temas agrícolas, Milagros Marcos, ha indicado que una de las CCAA participantes no ha votado a favor.

Tal y como ha informado la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en un comunicado, la única que no ha votado a favor ha sido Cataluña, que no ha estado representada en la reunión pero ha delegado el voto en el Ministerio.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este 22 de junio, CCAA y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han valorado dos informes: el promovido por Galicia y el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.

La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha expresado su satisfacción por el hecho de que la propuesta que se remitirá a Europa confirma que el trabajo hecho por las comunidades ha sido correcto y refuerza la tesis defendida por Galicia de que el estado actual del lobo es "favorable" y "no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial".

También ha lamentado el tiempo perdido por la actitud del Ministerio y sus sucesivos intentos de "dilatar y modificar" la conclusión sobre el estado de conservación del lobo en España, "un retraso que incluso le pudo valer una sanción por parte de la Comisión Europea".

SECTORIAL SOBRE REGLAMENTO DE COSTAS

En el comunicado recuerdan que el pasado jueves Galicia, junto a la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Ceuta y Baleares, solicitaron la inclusión de otro punto en el orden del día de la reunión de este lunes para pedir la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con el fin de abordar el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas y solicitar, mientras tanto, la suspensión de la tramitación de la referida reforma.

Explican que la petición fue rechazada con el argumento de que no había margen de tiempo suficiente para preparar y repartir la documentación correspondiente entre las comunidades, "a pesar de que el propio viernes 20 de junio, por la tarde, el Ministerio envió información adicional sobre varios puntos de la convocatoria y de que el reglamento interno de la Conferencia Sectorial prevé la posibilidad de solicitar la inclusión de un nuevo punto en el orden del día cuando se trate de asuntos de extraordinaria urgencia".

En todo caso, apuntan, Galicia ha aprovechado el apartado de ruegos y preguntas para pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial monográfica sobre la reforma del reglamento y el Ministerio se comprometió a hacerlo, aunque sin concretar la fecha ni referirse a una posible suspensión de la tramitación en marcha.