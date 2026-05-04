Infraestructuras invierte casi 600.000 euros en mejorar el alumbrado en la LR-250 entre Logroño y Villamediana

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, presenta una actuación en materia de seguridad vial entre Logroño y Villamediana de Iregua - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha presentado hoy, día 4, el proyecto de renovación y ampliación del alumbrado de la carretera autonómica LR-250 y enlaces, entre Logroño y Villamediana de Iregua, que será licitado próximamente por un presupuesto base de 588.717,84 euros.

Esta actuación, que abarcará dos tramos de carretera que suman alrededor de 3,5 kilómetros de longitud, tiene el objetivo de "garantizar la visibilidad y la seguridad vial, así como mejorar la eficiencia energética de la iluminación", ha subrayado el consejero durante la exposición del proyecto, acto al que han asistido el alcalde de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, acompañado de miembros de la corporación, y el concejal de Movilidad de Logroño, Ángel Andrés.

Osés ha avanzado que "vamos a iniciar ya los trámites de licitación para que pueda comenzar cuanto antes esta actuación que cuenta con un presupuesto de cerca de 600.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses". Asimismo, ha enmarcado este proyecto "dentro del plan de mejora de las carreteras de la red comarcal del Gobierno de La Rioja y que es prioritario al tratarse de una carretera con un importante tránsito de vehículos".

Por su parte, el alcalde de Villamediana de Iregua ha agradecido "el esfuerzo que se realiza desde la Dirección General de Infraestructuras para realizar una intervención global y completa con una inversión muy importante que es recibida con los brazos abiertos por nuestro Ayuntamiento y que refleja el compromiso del Gobierno de La Rioja con nuestros municipios y con sus infraestructuras".

Además, el representante del Ayuntamiento de Logroño ha destacado la importancia de esta mejora que se traduce "en una mayor seguridad para los vecinos que cada día se mueven entre Logroño y Villamediana de Iregua, dos municipios con mucha comunicación de personas, así como en un importante beneficio para el medio ambiente desde el punto de vista de la calidad lumínica y la eficiencia energética".

De este modo, se prevé modernizar y mejorar la eficiencia del sistema de alumbrado mediante la sustitución de 180 luminarias VSAP (Vapor de Sodio de Alta Presión) de baja eficiencia energética por tecnología LED de última generación, así como el reemplazo de 7 columnas de 12 metros y un báculo de 10 metros para garantizar la seguridad y estabilidad de la instalación. Además, se incorporarán 14 puntos adicionales de luz, cada uno compuesto por luminaria LED y columna de 12 metros, reforzando la uniformidad lumínica y optimizando la visibilidad en toda la zona de intervención.

Recientemente, ya se había sustituido un tramo con luminarias de tecnología LED. Las nuevas luminarias, calificadas como energéticamente eficientes y diseñadas específicamente para iluminación exterior de viales, permitirán una regulación de los niveles de alumbrado programadas según las necesidades de la carretera.

Asimismo, aumentarán los niveles de iluminación y la calidad de la luz, mejorando la percepción de la vía por parte de los usuarios, y permitirán ahorrar costes energéticos. El primer tramo afectado se encuentra entre los kilómetros 0 y 1, desde el final de la Senda de Pedregales hasta la rotonda del polígono de Puente Madre; y el segundo, entre el kilómetro 2,5 y 5, que comprende las 3 rotondas de acceso a Villamediana de Iregua.

Las obras también han previsto la instalación de 4.224 metros de nuevo cableado eléctrico; la restitución de dos proyectores y la instalación de cámaras de seguridad en los túneles del carril bici; la renovación de un punto de luz, el montaje de portezuelas y el pintado de columnas en Puente Madre; el desmontaje de reductores de flujo en cuadros de alumbrado; y la limpieza de arquetas, entre otras actuaciones.