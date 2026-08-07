El Ingreso Mínimo Vital llegó en julio a 5.850 hogares de La Rioja en los que viven 18.300 personas

Archivo - Vista por fuera de un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio, a 17 de octubre de 2022, en Madrid (España). El autobús recorrerá toda España con anuncios publicitarios sobre el Ingreso Mínimo Vital. Junto al autob - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 5.850 hogares en los que viven 18.351 personas en La Rioja, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 504,5 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 3,2 millones de euros.

En julio, hay 718 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 13,99 por ciento. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2026 se contabilizan 2.404 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (+15,07 por ciento). Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino.

En julio, el 57,86 por ciento de los titulares (3.385) y el 52,4 por ciento de las personas beneficiarias son mujeres, en concreto, 9.618. Inversión social en la infancia El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 7.737 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa casi el 42,16 por ciento del total.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (3.963 hogares), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil. Estructura familiar y desigualdad de género El perfil de los hogares revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar.

Del total, 914 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

En este contexto, el IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados. Complemento de Ayuda Para la Infancia El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En julio, 4.016 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,3 euros por menor y de 133,13 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV no solo actúa como mecanismo de protección, sino también como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,8 años -y en 19,57 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. En este sentido, la compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo.

Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

GARANTÍA DE NIVEL MÍNIMO DE INGRESOS A HOGARES VULNERABLES

El IMV, una prestación de la Seguridad Social que ha llegado a 8.513 hogares y ha beneficiado a 25.724 personas en La Rioja desde su inicio hace más de seis años, garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a los menores.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, por no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. En el caso de las personas que agotan el subsidio por desempleo y no logran reinsertarse laboralmente, estas acceden al IMV sin necesidad de solicitarlo ni aportar nueva documentación, ya que el SEPE y la Seguridad Social realizan el reconocimiento de oficio.

Asimismo, la incorporación del sistema de doble revisión de ingresos permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el año pasado los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.