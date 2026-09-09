Archivo - Imagen de archivo de la Exaltación de la Chuletilla de San Mateo 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La inscripción para participar en la XVI Exaltación de la Chuletilla Asada comenzará el viernes 11 de septiembre. La concejala de Festejos, Laura Rivas, y el presidente de la Federación de Peñas, Juan José Sánchez, han informado este miércoles de los detalles de esta cita, que se celebrará el próximo 26 de septiembre.

La jornada, organizada por la Federación de Peñas, se desarrollará de 11 a 14 horas y volverá a reunir a familias y cuadrillas en torno a las brasas, el vino y uno de los productos más reconocibles de la gastronomía riojana.

El próximo viernes 11 de septiembre, a partir de las 9 horas, se abrirá la venta online de las 150 mesas disponibles, con un precio de 110 euros cada una.

Las mesas se podrán adquirir exclusivamente online en https://citylok.com/event/2699-xvi-exaltaci-n-de-la-chuletilla-asada.

El precio incluye todo lo necesario para disfrutar de la jornada gastronómica:

2 kilos de chuletas

1 parrilla

1 gavilla

1 botella de vino

4 jarros de vino

2 barras de pan

Sal

La Exaltación de la Chuletilla Asada es una de las citas más esperadas de San Mateo que combina gastronomía, tradición y participación, en una jornada en la que las chuletillas al sarmiento y el vino volverán a ocupar el centro de la celebración.