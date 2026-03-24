Una instalación renovable en el Parque de Jardinería dará servicio a la flota municipal de eléctricos e híbridos

Una instalación renovable en el Parque de Jardinería dará servcio a la flota municipal de eléctricos e híbridos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha habilitado una instalación renovable para la flota municipal de vehículos eléctricos e híbridos en el Parque de Jardinería. Un proyecto que permitirá cubrir casi el 60% del consumo eléctrico del suministro y evitará la emisión de unas 47,8 toneladas de CO2 al año.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha visitado este martes en el Parque Municipal de Jardinería la nueva instalación renovable y gasinera para la carga de vehículos eléctricos e híbridos.

Logroño avanza en su estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética con la puesta en marcha de una nueva instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento energético, ubicada en la zona de Monte del Cristo, y de una gasinera, ya en funcionamiento.

Como ha explicado López, "el proyecto contempla una potencia renovable solar instalada de 128,52 kWp, combinada con un sistema de baterías de almacenamiento de 105,21 kWh, lo que permitirá generar aproximadamente 158,41 MWh anuales de energía renovable".

De esta producción, cerca del 74% será autoconsumida directamente, cubriendo en torno al 58,6% del consumo eléctrico anual del suministro". Esto supone, en palabras del edil "un ejemplo más de la apuesta del consistorio por una ciudad más verde, más eficiente y sostenible".

SOLUCIÓN ENERGÉTICA AVANZADA CON ALMACENAMIENTO Y ALTA EFICIENCIA.

La instalación fotovoltaica, que se realizará de forma inminente, está compuesta por 252 módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y un inversor híbrido trifásico de 100 kW, integrados sobre una cubierta coplanar optimizada para maximizar el rendimiento energético.

El sistema de almacenamiento permite gestionar de forma más eficiente la energía generada, incrementando el nivel de autoconsumo y reduciendo la dependencia de la red eléctrica en los periodos de menor producción solar.

Además, la solución ha sido diseñada teniendo en cuenta las condiciones específicas del emplazamiento, incluyendo orientación, inclinación y superficie disponible, garantizando un equilibrio óptimo entre producción, consumo y almacenamiento.

IMPACTO ENERGÉTICO Y AHORRO ECONÓMICO.

El concejal de Medio Ambiente ha destacado que "gracias a la implementación de este sistema, se estima un ahorro económico anual desde el primer año, con una mejora progresiva a lo largo de la vida útil de la instalación".

Según los expertos, a largo plazo, el proyecto permitirá alcanzar un ahorro acumulado significativo en torno a los 400.000euro en 25 años, derivado tanto de la reducción del consumo de energía de red como de la estabilidad del modelo energético implantado.

Adicionalmente, la instalación contribuirá "no sólo a reducir la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico, sino también a mejorar la eficiencia energética del suministro, así como a optimizar la gestión del consumo mediante generación distribuida y almacenamiento".

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y COMPROMISO AMBIENTAL.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación permitirá evitar la emisión de aproximadamente 47,8 toneladas de CO2 al año, equivalente al impacto positivo de miles de árboles en términos de absorción de carbono.

Este proyecto se enmarca en las políticas municipales orientadas a la circularidad, descarbonización, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables en el ámbito local.

La estrategia Logroño Circular para la conservación de zonas verdes de Logroño se completa con un avance en la movilidad sostenible mediante adquisición de 18 furgonetas eléctricas y más de 30 híbridas (GLP y eléctrica) y 6 camiones dualizados.

Para posibilitar esta movilidad se han instalado 10 cargadores eléctricos de 22kW y un depósito de 5.000 litros de GLP (Gas licuado del petróleo).