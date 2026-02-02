El Instituto de Estudios Riojanos publica un estudio sobre el patrimonio artístico de la iglesia de San Adrián de Autol - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha publicado el libro 'La Iglesia parroquial de San Adrián de Autol (La Rioja)', un estudio exhaustivo sobre el patrimonio histórico y artístico de este templo, elaborado por la investigadora Ana Jesús Mateos Gil y editado dentro de la colección ARTE.

La obra, que se presentará el próximo 12 de febrero, jueves, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura de Autol, recoge el trabajo que sirvió de base para la declaración de la iglesia como Bien de Interés Cultural en 2020.

La publicación tiene su origen en el estudio encargado por el Servicio de Conservación del Patrimonio y ofrece una visión global del templo, entendido no solo como un edificio religioso, sino como el eje histórico, social y simbólico de la comunidad de Autol.

El libro analiza el papel de la parroquia como espacio de referencia para la vida colectiva, escenario de celebraciones religiosas y acontecimientos sociales a lo largo de los siglos. Como explica la autora, "la parroquia era un foco administrativo que comprendía el conjunto de los fieles y el territorio de la comunidad, por lo que desbordaba las dimensiones del templo para integrar otros ámbitos relacionados con él", como la sacristía, el conjuratorio, la sala capitular, el cementerio, el claustro o la torre, espacios creados para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Tras un capítulo introductorio dedicado a la historia de Autol y de su iglesia parroquial -en el que se abordan aspectos como la composición del cabildo eclesiástico o la financiación de la fábrica-, la obra se estructura en tres grandes bloques.

El primero analiza la evolución arquitectónica del edificio desde una perspectiva cronológica, desde la construcción original del siglo XVI hasta sus sucesivas transformaciones, documentando las ampliaciones de los siglos XVII y XVIII y los proyectos de restauración contemporáneos.

El segundo bloque se centra en el estudio de los bienes muebles, analizados según su localización, lo que permite ofrecer una lectura unitaria de los trabajos de escultura, dorado y pintura que han conformado las capillas y colecciones del templo.

Finalmente, el apéndice documental -disponible en formato digital- incluye la transcripción de 125 escrituras fechadas entre 1577 y 2009, un material de gran valor para futuras investigaciones. El acto de presentación del libro contará con la presencia de la autora, que expondrá las principales líneas de este trabajo de investigación y dialogará con los asistentes. El libro puede adquirirse en la librería del Instituto de Estudios Riojanos (calle Portales, 2. Logroño) y a través de la página web www.larioja.org/ier