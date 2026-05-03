Los institutos de Haro y Fuenmayor se unen en un proyecto de hermanamiento entre adolescentes - IES TOMÁS Y VALIENTE

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de secundaria del IES Francisco Tomás y Valiente de Fuenmayor y del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro han participado en el programa "Hermanamiento de convivencia", una iniciativa que busca mejorar la convivencia a través de la experiencia compartida.

Durante la actividad, que se ha desarrollado en ambas localidades, se han llevado a cabo dinámicas de conocimiento mutuo, trabajo en equipo y comunicación en un ambiente pensado para reforzar habilidades sociales y la resolución de conflictos.

Más allá de lo programado, la iniciativa ha querido poner el foco en algo esencial: que el alumnado se encuentre, se escuche y se relacione de forma real.

Uno de los momentos más significativos ha sido el almuerzo intergeneracional en Fuenmayor, en el que los jóvenes compartieron tiempo con personas jubiladas, usuarios del Centro de Día y del Centro de Atención para Personas con Discapacidad Psíquica de la localida, favoreciendo la conexión entre distintas generaciones y realidades.

Desde ambos IES afirman que "tenemos claro que lo más importante de este hermanamiento no es solo lo que se hace, sino lo que se comparte, nuestros jóvenes necesitan espacios para conocerse de verdad, comunicarse y aprender a convivir".

Este proyecto, añaden, "ha nacido con la intención de ser el primero de muchos y con el objetivo de extenderse por toda La Rioja y consolidar una red de convivencia entre centros educativos".