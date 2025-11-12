Interinos se concentran en Logroño reclamando modificar la orden que "perpetúa la inestabilidad y la precariedad"

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo interino de educación de La Rioja se ha concentrado, a las 18,00 horas, semicortando Vara de Rey a la altura del Palacio de Gobierno regional, con el respaldo de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, PIR, STAR y STE-Rioja, para exigir la modificación de la Orden de interinos que "perpetúa la inestabilidad y la precariedad" del grupo.

La protesta ha estado encabezada por una pancarta que decía 'Trabajo digno para los y las docentes interinas. ¡Basta de precariedad!. Por la calidad de la educación pública riojana'. El Frente de Estudiantes ha portado otra pancarta en apoyo a las interinas.

En la concentración se han coreado gritos del estilo "Galiana escucha, interinos en lucha"; "Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga, si esto no se apaña, caña, caña, caña"; "La profe luchando también está enseñando"; o "Si, si, si, interinos aquí".

Como portavoz del colectivo ha actuado Julia Sáez que ha criticado que la Consejería de Educación "lleva muchos años instaurada en el inmovilismo, con una orden de interinos que actualmente perpetúa la inestabilidad y la precariedad de nuestro colectivo y queremos realizar no solamente unos cambios concretos, sino una reforma integral de esta orden, porque además fue aprobada en su momento por unanimidad y sin el diálogo y el consenso".

Entre los modificaciones exigen que "no sea obligatorio coger jornadas, por ejemplo, de un tercio -algo que solo ocurre en La Rioja-, que nos obligan a vivir con salarios por debajo del salario mínimo o a tener que compatibilizar con otros empleos y también está provocando que docentes se vayan a trabajar en otras comunidades donde esto no pasa".

Además, Sáez ha pedido que "no nos tengamos que incorporar el mismo día que el alumnado, porque esto también hace que no haya ninguna organización docente desde el inicio del curso", así como "conocer la información acerca de la plaza que estamos ocupando, porque empezamos a trabajar en un sitio sin tener información del trabajo que vamos a llevar a cabo".

Ha indicado que con el apoyo de los sindicatos se está trabajando en la Mesa Sectorial, si bien la Consejería lo que está proponiendo "son parches, pero no están haciendo cambios", ya que "lo que realmente queremos es una reforma integral".

Sáez, para concluir, ha recordado que el 46 por ciento de la plantilla de educación es interina, por lo que de no darse pasos en aras de solucionar el conflicto "no descartamos ninguna otra acción".