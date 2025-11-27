Interrumpido el suministro de agua a varios municipios por una avería en las obras del emisario del Bajo Iregua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una avería en el montaje de la infraestructura de cruce del emisario del Iregua promovido por la sociedad estatal ACUAES S.A, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el abastecimiento supramunicipal del Iregua, en el término municipal de Villamediana de Iregua, provoca desde primera hora de esta tarde la interrupción del suministro de agua que afecta a los municipios de Villamediana, Alberite, Murillo de río Leza.

Igualmente podrían verse afectados Agoncillo y Arrúbal si la situación se prolonga durante la tarde.

Los trabajos del cruce se habían programado durante la noche del miércoles al jueves, no obstante, ha sido durante el llenado de la tubería del abastecimiento supramunicipal del Iregua para reestablecer el servicio cuando la obra ejecutada ha sufrido la avería.

Por el momento, se desconoce cuándo podrá reestablecerse el servicio, pero la situación podría alargarse hasta primeras horas de mañana, viernes. Los técnicos de ACUAES, sociedad estatal dependiente del Gobierno de España y responsable de la obra, se encuentran en estos momentos trabajando en el arreglo del cruce de infraestructuras.

Igualmente, también están desplazados técnicos del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE) y la empresa que lleva el servicio de abastecimiento supramunicipal para establecer un tramo de tubería provisional que permita el suministro de agua.

Desde el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja se ha contactado con los ayuntamientos afectados para comunicarles este corte sobrevenido y se está en permanente contacto con los responsables de ACUAES, así como con los de la empresa adjudicataria de los trabajos.

ACUES adjudicó en mayo de 2023 estas obras a la UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA)-IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L por importe de 13,9 millones de euros. La actuación tiene por objeto recoger los vertidos de los núcleos de la cuenca baja del Iregua -Villamediana, Alberite, Albelda, Nalda y Lardero- y conducirlos hasta la depuradora de Logroño para tratamiento.

Además, contempla un emisario de 17 kilómetros de longitud, desde Nalda hasta la depuradora de Logroño, y un ramal de 700 metros para recoger el vertido de Lardero..