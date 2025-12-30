Una intervención de la Guardia Civil contra la violencia de género destapa un delito contra la salud pública en La Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 48 años, de nacionalidad española y vecino de Villamediana de Iregua, como presunto autor de un delito de violencia de género ejercido contra su pareja sentimental, así como de un delito contra la salud pública por la tenencia y/o distribución de diversas sustancias estupefacientes.

Al detenido le constan antecedentes por delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género cometidos contra una pareja anterior.

La actuación se inició la tarde del día 27, tras una llamada de alerta recibida en la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil, en la que una mujer informaba de que su pareja había consumido drogas y se encontraba muy alterado y violento con ella en el interior de una vivienda situada en el Camino Viejo de Villamediana de Iregua.

De manera inmediata, unidades uniformadas y de paisano del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron al domicilio indicado.

A su llegada, los agentes escucharon gritos procedentes del interior y observaron a una mujer en evidente estado de nerviosismo que, al levantar la persiana, pidió ayuda manifestando sentir miedo y señalando que su pareja no le permitía salir de la vivienda.

Ante la gravedad de la situación, los agentes accedieron al interior del domicilio y, tras asegurar la vivienda, separaron al hombre a una zona donde no pudiera ver ni mantener contacto con la víctima, garantizando así su protección.

Mientras tanto, otros agentes auxiliaron a la mujer y a su hija menor de edad, quienes se encontraban encerradas en el baño, procediendo a calmarlas y ponerlas a salvo.

CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

Durante su testimonio, la mujer explicó que su pareja había comenzado a consumir sustancias estupefacientes delante de ella y de su hija. Al negarse a participar en el consumo, el hombre se mostró violento e intentó inmovilizarla para obligarla a probar la droga.

En el transcurso de la actuación, los agentes localizaron restos de 'speed' y marihuana en una de las estancias del domicilio, lo que evidenciaba un consumo reciente. La víctima expresó además sentir un profundo temor, dado que su pareja consumía este tipo de sustancias de manera habitual.

A medida que avanzaba la inspección del inmueble, los agentes localizaron e intervinieron diversas sustancias estupefacientes presuntamente pertenecientes al agresor, entre ellas una bolsa con una sustancia pastosa oculta en el fondo del congelador y, en un cajón, un bote de cristal que contenía varios envoltorios cuidadosamente escondidos.

Posteriormente, la mujer y su hija fueron atendidas por los servicios sanitarios, procediendo los agentes a la detención del varón.

Tras el análisis y pesaje del material intervenido, se comprobó que la bolsa localizada en el congelador contenía 534 gramos de 'speed', mientras que el bote de cristal albergaba pequeñas cantidades de 'cocaína rosa' (tusi), pastillas de 'éxtasis', 'marihuana' y 'cristal'.

El 'speed' intervenido, presuntamente destinado a la venta durante las fechas navideñas, habría podido generar, una vez adulterado, un total de 2.144 dosis con un valor en el mercado ilícito de 24.765 euros. Las diligencias, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

APOYO A LAS VÍCTIMAS

La actuación ha sido llevada a cabo por unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana y por agentes del Grupo de Apoyo, ambos pertenecientes a la Segunda Compañía de Logroño. La Guardia Civil recuerda que, ante cualquier situación de violencia de género, se puede solicitar ayuda llamando al 062, y que las víctimas cuentan con atención especializada las 24 horas en el 016, teléfono de información y asesoramiento legal, cuya llamada es gratuita y no deja rastro en la factura.