Inundaciones en garajes y desbordamientos: el episodio de lluvia y tormenta deja en La Rioja 14 incidencias

Archivo - Los servicios de emergencia atienden 14 incidencias - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvia y tormentas vivido en La Rioja este sábado ha dejado catorce incidencias, entre las que encuentran inundaciones en garajes y desbordamientos, tal y como ha informado el SOS Rioja.

La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en el valle del Najerilla, especialmente en los municipios de Alensanco, Huércanos, Azofra, Hormilla y San Asensio.

Las incidencias registradas responden a la tipología habitual asociada a este tipo de fenómenos meteorológicos, destacando inundaciones en garajes y viviendas, desbordamientos de canales y ríos, acumulaciones de agua en la calzada y caídas de ramas y árboles en la vía pública.

Como incidencia más relevante, ha destacado la inundación de tres viviendas colindantes en la localidad de Azofra, donde, según la información facilitada por Bomberos del CEIS Rioja, el agua llegó a alcanzar hasta tres metros en alguna de ellas.

Para la resolución de todas estas incidencias, desde SOS Rioja se ha informado a las Fuerzas de Seguridad y se han movilizado efectivos de Bomberos del CEIS Rioja, voluntarios de Protección Civil y personal de mantenimiento de carreteras.

Los datos de precipitación registrados por la red de estaciones meteorológicas reflejan la intensidad del episodio y guardan relación con la distribución geográfica de las incidencias atendidas.

Las mayores acumulaciones de agua se han registrado en Villar de Torre con 38 litros; San Asensio con 34,8 ; Uruñuela-Torremontalbo con 23,4 y Arenzana de Abajo con 18,3 .