Invertidos 130.000 euros en las obras de reurbanización de la calle San Martín y Avenida de Logroño de Cenicero - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cenicero, Eduardo del Campo, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito dos convenios de financiación para hacer posibles las obras de reurbanización la Plaza y Calle San Martín, y de la Avenida de Logroño.

Actuaciones que cuentan con una inversión global del Gobierno de La Rioja de 129.894,16 euros, que corresponden al 90 % del presupuesto total de ejecución de ambos de proyectos, cuya suma asciende a 144.327,45 euros.

Estos acuerdos reflejan el compromiso municipalista del Gobierno de La Rioja y su firme apuesta por ayudar a los ayuntamientos a mejorar las infraestructuras y los servicios públicos, sin que ello suponga una merma de sus recursos financieros. De este modo, el Ejecutivo regional avanza en el objetivo de favorecer la cohesión y la igualdad de oportunidades para luchar contra la despoblación en todo el territorio.

En las obras de la Plaza y Calle de San Martín, que cuentan con un presupuesto de 112.756,27 euros, de los que el Gobierno de La Rioja financia 101.480,64 euros, el Ayuntamiento prevé actuar en una superficie total de 516,23 metros cuadrados.

Los trabajos contemplan la renovación de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, con una longitud total de 124,74 metros. En este sentido, se instalará una nueva tubería de saneamiento de PVC, con sus correspondientes pozos de registro, acometidas domiciliarias y sumideros de recogida de aguas superficiales.

Asimismo, se instalarán nuevas redes de abastecimiento mediante una tubería de polietileno de alta densidad, incluyendo acometidas domiciliarias, válvulas de corte y bocas de riego. También se actualizarán las canalizaciones y arquetas, con previsión de introducir el cableado del alumbrado público en el futuro.

Posteriormente, se repondrá el pavimento con un encachado de piedra como subbase y una solera de hormigón, mallazo y acabado impreso en adoquín formando abanico. Para finalizar, se construirán muros en la zona de los contenedores, se reacondicionará la escalera existente y se colocarán nuevas barandillas y pasamanos.

En la Avenida de Logroño, el Consistorio ha previsto una actuación valorada en 31.570,58 euros, de los que el Gobierno de La Rioja aporta 28.413,52 euros. Se trata de un tramo sin pavimentar, de 171,98 metros cuadrados comprendido entre la calle Los Arrañales y el límite del suelo urbano, en el que se extenderá una solera de hormigón con fibras de polipropileno y mallazo, con un acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura.

Por último, se ejecutará un muro para contener posibles desprendimientos de tierras del talud existente, y se completarán las instalaciones de saneamiento, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones y telefonía.