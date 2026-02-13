Invertidos 529.000 euros en renovación de equipos de climatización y colocación de paneles solares en centros de salud

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud ha impulsado la renovación de los equipos de climatización de dos centros de salud y la instalación de paneles solares en cinco centros, unas actuaciones incluidas en el programa de mantenimiento anual que se lleva a cabo en las infraestructuras de Atención Primaria.

En concreto en estas actuaciones se invertirá más de medio millón de euros (528.683,49 euros) de los fondos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.

Por 175.675,63 euros (IVA incluido) se ha licitado el suministro e instalación de una caldera en el centro de Siete Infantes de Lara y otra en el de Cascajos para sustituir a las actuales calderas que acumulan un largo tiempo de uso y existe dificultad para encontrar piezas de recambio para hacer frente a las averías que van surgiendo.

Por el mismo motivo, obsolescencia sin posibilidad de reposición de elementos dañados, se procederá también a dotar al centro de Siete Infantes de una enfriadora. La licitación del contrato para su suministro, instalación, puesta en marcha y legalización asciende a 148.647 euros.

Por otra parte, el SERIS ha decidido continuar con el despliegue del sistema de captación solar fotovoltaica en autoconsumo que ya funciona en el Hospital Universitario San Pedro, CARPA y los centros de salud Joaquín Elizalde, Guindalera y La Villanueva.

Para ello, acaba de adjudicar, por 204.360,81 euros (IVA incluido) la instalación de paneles solares en otros cinco centros de salud: Santo Domingo, Alfaro, Siete Infantes de Lara, Cascajos y Espartero.

Las instalaciones incluirán estudios previos, proyectos y direcciones, tramitaciones y licencias con las administraciones y compañías eléctricas, ejecución material de las instalaciones, conexiones, puesta en marcha y monitorización del sistema, así como el mantenimiento necesario.