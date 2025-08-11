Invertidos más de medio millón de euros para la mejora urbana de 3.000 m2 en Cervera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cervera del Río Alhama, Álvaro Forcada, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito un convenio de colaboración por el que se establecen las bases de financiación de una importante actuación de reurbanización en el municipio.

Esta obra, que afectará a las calles San Miguel y Escuelas, cuenta con una inversión del Ejecutivo regional de 516.835,94 euros, que representan el 90% del presupuesto de ejecución, valorado en 574.262,16 euros.

El proyecto, que ha sido promovido por el Ayuntamiento de la localidad, comprende la adecuación del tramo entre la calle San Miguel y las piscinas, y de la calle Escuelas, con una superficie total que abarca 2.970,21 metros cuadrados.

"Se prevé comenzar las obras a final de verano, con un plazo de finalización de 4 meses. Con ellas, los vecinos van a ganar en comodidad y seguridad, ya que se va a dotar de mayor anchura a algunos puntos de la calle, y por tanto va a suponer una mejora de la calidad de vida", ha explicado el consejero.

Asimismo ha subrayado que este convenio "se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja con el municipio de Cervera del Río Alhama", así como con la lucha contra la despoblación del medio rural.

COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Por su parte, el alcalde ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja para hacer realidad "un hito importante" para el municipio que va a posibilitar la mejora de calles principales "que dan acceso al colegio y a las piscinas, y que necesitan una reparación, también en sus redes de aguas".

Esta actuación incluye la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y la previsión de las infraestructuras (canalizaciones y arquetas) necesarias para el futuro soterramiento de los cableados eléctricos, alumbrado público y redes de telecomunicaciones.

En cuanto a la superficie pavimentada, se dotará a la calle San Miguel de mayor anchura en dos zonas con estrechamientos en la actualidad, continuando con la alineación establecida en el Plan General Municipal, para lo cual se ejecutarán sendos muros de hormigón armado.

Por último, la pavimentación de los viales se resolverá con un acabado de adoquín monocapa de hormigón, colocado en la zona central; y con hormigón armado, con un acabado escobado, en los laterales del vial.