Investigada en La Rioja una mujer por conducir sin permiso y negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 37 años, natural de Colombia y residente en Humanes -Madrid-, como presunta autora de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción y otro por negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas.

La actuación se enmarca en los dispositivos de vigilancia y control que el Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja desarrolla de forma permanente para prevenir conductas de riesgo al volante, especialmente las relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, y contribuir a la reducción de la siniestralidad vial.

Los hechos tuvieron lugar en un punto de verificación de alcohol y drogas establecido en el kilómetro 361,700 de la carretera N-232, a su paso por el término municipal de Calahorra.

Durante el dispositivo, los agentes interceptaron un turismo cuyo conductor fue sometido a las pruebas de alcoholemia, en las que arrojó un resultado que delataba la presencia de alcohol por litro de aire espirado.

Mientras los agentes comunicaban al conductor la infracción detectada, observaron cómo la mujer que lo acompañaba ocupaba el asiento del conductor, arrancaba el vehículo e intentaba abandonar el lugar. Los agentes lograron interceptarla a escasos metros del punto de control, y, una vez identificada, comprobaron que nunca había obtenido el permiso o licencia de conducción.

Además, tras ser requerida para someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas, se negó a realizarlas, pese a haber conducido el vehículo. Ante estos hechos, la mujer fue investigada como presunta autora de dos delitos contra la seguridad vial.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

La conducción de vehículos a motor o ciclomotores sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción está castigada con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Por su parte, la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol o drogas, cuando el conductor es requerido por un agente de la autoridad, conlleva penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años.