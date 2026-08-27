Investigadas 3 trabajadoras de residencias de ancianos por presunta falsificación de títulos para atender a dependientes

La Policía Nacional investiga a tres trabajadoras de residencias de ancianos por la presunta falsificación de certificados de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes - POLICÍA NACIONAL LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior la Policía Nacional en La Rioja ha informado este jueves de que, recientemente, ha recibido una denuncia por parte de la Inspección de Servicios de la Comunidad Autónoma, en la que se da parte de la detección de varios títulos oficiales falsificados del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes.

Una denuncia que, según el relato policial, surge a raíz de una inspección realizada sobre el personal contratado por las empresas dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad, con dos residencias de ancianos afectadas.

En consecuencia, Policía Judicial inició una investigación y contactó con las residencias en las que se verificó que existían trabajadoras que aportaban esta titulación falsa, comprobando que dos de ellas todavía continuaban en activo.

Las trabajadoras alegaron que este título fue obtenido a través de una web que actualmente se encuentra fuera de servicio, previo pago.

La obtención del este certificado no supone un requisito previo para trabajar, sino que es posible realizar dicho trabajo firmando una declaración responsable en la que la persona se compromete a obtener dicho título en un plazo de tiempo.

Sin embargo, la aportación de un certificado falsificado no solo podría implicar un perjuicio en la calidad del servicio de las residencias en las que estas trabajadoras se encontraban en activo, sino que también podrían incurrir en una posible infracción administrativa aquellas empresas que cuentan con trabajadores que no han obtenido la titulación requerida en el plazo determinado.

Tras examinar minuciosamente los certificados, se comprueba que los tres presentaban los mismos signos de falsificación.

Practicadas todas las diligencias e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, se recabaron datos que permitieron comprobar que las tres trabajadoras eran conscientes de la falsedad de los documentos y de su voluntad fraudulenta de hacer uso de los respectivos certificados.

Detrás de un documento aparentemente válido puede esconderse un fraude; verificar, comunicar cualquier sospecha y colaborar con la Policía es esencial para evitar que la falsedad se convierta en una puerta de acceso al empleo.