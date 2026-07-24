Investigado un conductor de 87 años por circular en sentido contrario y provocar un accidente en la autovía LO-20

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un hombre de 87 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción temeraria, tras circular con su vehículo en sentido contrario al establecido en un tramo de la autovía LO-20 y verse implicado en un siniestro vial.

La actuación se inició tras recibirse una alerta en la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Guardia Civil, en la que se informaba de la presencia de un turismo que circulaba en dirección contraria por la autovía LO-20, a la altura del punto kilométrico 16, en el término municipal de Navarrete.

Tras el aviso, varias patrullas del Sector de Tráfico se desplazaron hasta el lugar. Una vez localizado el vehículo implicado, comprobaron que este había provocado también un siniestro vial a lo largo de un recorrido de aproximadamente 2,3 kilómetros, infringiendo gravemente la normativa de circulación.

Las diligencias practicadas permitieron determinar que el conductor investigado viajaba acompañado de su esposa con destino a su localidad de residencia para pasar unos días de vacaciones. Durante el trayecto, su acompañante se percató de que había olvidado la cartera, motivo por el que el conductor decidió cambiar de sentido y regresar por la misma calzada, circulando en dirección contraria a la permitida.

Realizadas las correspondientes pruebas de alcoholemia y detección de drogas, el conductor arrojó resultado negativo en ambas.

Esta maniobra supuso un grave riesgo para la seguridad del resto de usuarios de la autovía y obligó al conductor de un turismo que circulaba correctamente a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

No obstante, ambos vehículos colisionaron finalmente de forma lateral, con el resultado de daños materiales, sin que se produjeran lesiones personales.

Finalizadas las actuaciones en el lugar del siniestro y con el objetivo de evitar una nueva situación de riesgo, los agentes procedieron, de manera preventiva, al traslado del vehículo del investigado hasta el garaje de su domicilio, próximo al lugar de los hechos.

Asimismo, realizaron la retirada cautelar de su permiso de conducción y de las llaves del vehículo, después de que el conductor manifestara su intención de continuar circulando.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

La circulación en sentido contrario constituye una de las situaciones de mayor riesgo que pueden producirse en una vía. Por ello, la Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la prudencia y ofrece las siguientes recomendaciones:

Planificar el itinerario antes de iniciar la marcha y configurar el navegador con el vehículo detenido, manteniendo en todo momento la atención en la conducción y en la señalización de la vía.

Si se rebasa una salida o se advierte un error en el itinerario, no detenerse, dar marcha atrás ni cambiar de sentido en la propia vía.

Debe continuarse la marcha hasta el siguiente enlace o cambio de sentido habilitado para rectificar el recorrido con seguridad.

No circular, en ningún caso, en sentido contrario al establecido, sea cual sea el motivo.

Ningún olvido o imprevisto justifica asumir un riesgo de estas características.

Ante cualquier duda sobre el itinerario, detenerse en un área de servicio, de descanso o en otro lugar habilitado para reorganizar el viaje con tranquilidad.

Si se observa a un vehículo circulando en sentido contrario, reducir la velocidad, desplazarse hacia el margen derecho de la calzada o al arcén, señalizar reglamentariamente la presencia del vehículo y avisar de inmediato al 062 o al 112, evitando maniobras bruscas que puedan generar nuevos riesgos.

Mantener actualizados los reconocimientos y revisiones médicas que garanticen las condiciones psicofísicas necesarias para una conducción segura.