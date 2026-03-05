La investigadora, Ana Rosa Gutiérrez, recibe el premio 'Mujeres del Rioja 2026' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) ha acogido la tercera edición de los premios 'Mujeres del Rioja', una jornada de encuentro en la que mujeres referentes en el sector del vino han participado de una mesa redonda. En el mismo acto, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha entregado el premio 'Mujeres del Rioja' a Ana Rosa Gutiérrez por su trayectoria dentro del sector.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha clausurado el acto, ha puesto en valor "el gran papel que históricamente han tenido las mujeres en el mundo del vino. Un papel que en muchas ocasiones no era público, pero que, gracias a actos como estos, permiten conocer y reconocer el importante papel de las mujeres en este ámbito".

El acto ha arrancado con la bienvenida del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y con un coloquio en el que han participado Mari Paz Diago, doctora de la Universidad de la Rioja y miembro el ICVV; María Asunción Sáenz de Samaniego, directora de la Bodega Ostatu; Natalia Olarte, ingeniera agrónoma; y Adela Pereira, fundadora de Álvar, Aceleración Enoturística.

Cuatro mujeres que, junto a la periodista Olivia García, han puesto sobre la mesa temas tan interesantes como la puesta en valor de la innovación, la importancia de la sostenibilidad o el posicionamiento de nuestros vinos como productos de alto valor, entre otros temas que preocupan en un sector tan importante para nuestra economía y nuestro prestigio como región. Todas ellas han ofrecido sus puntos de vista, desde su propia experiencia en los distintos ámbitos de los que provienen.

ANA ROSA GUTIÉRREZ, PREMIO 'MUJERES DEL RIOJA' 2026

Tras la mesa redonda, la concejala de Igualdad, Celia Sanz, junto con la ganadora del premio 'Mujeres del Rioja 2025', Sara Arambarri, han hecho entrega del premio de esta tercera edición a Ana Rosa Gutiérrez. La galardonada es docente e investigadora en la Universidad de La Rioja, con una trayectoria académica destacada en ciencias de la alimentación y enología (tecnología de los alimentos aplicada al vino).

Gutiérrez ha estado siempre vinculada a la Universidad de La Rioja y al Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV).

El jurado ha querido destacar la importancia del ámbito académico en un sector que se trabaja en el viñedo, pero que también necesita de aulas, mediante formación e investigación que permitan continuar descubriendo y mejorando el día a día del campo.

Junto a ella, estaban nominadas otras cuatro mujeres referentes en el sector que, con su esfuerzo diario, trabajan para mantener el mundo del vino de Rioja en lo más alto del escalafón mundial.

Estas eran Elena Adell, enóloga histórica de Campo Viejo y Penord Ricard Winemakers Spain; Idoya Jarauta, Fundadora y Enóloga en Finca Egomei; Lucía Ripa, comunicadora riojana de gran recorrido y Cristina Forner, empresaria del sector vitivinícola, conocida por liderar y proyectar internacionalmente la marca*Marqués de Cáceres.

El premio 'Mujeres del Rioja' está convocado por el Ayuntamiento de Logroño a través del Centro de la Cultura del Rioja y cuenta con el patrocinio de Riojadhesivos, que hace entrega de la estatuilla.