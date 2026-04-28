La investigadora de la UR M.ª José Castillo Pascual, este martes en el Congreso 'River Ecologies and Exchange'

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

M.ª José Castillo, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja, participa mañana, martes 28 de abril, en el Congreso 'River Ecologies and Exchange' que organiza la American Academy of Rome en Roma (Italia).

Castillo Pascual, investigadora principal del proyecto 'Historia de un paisaje fluvial navegable: el río Ebro', interviene con la ponencia 'The Economic Conquest of the River Ebro from Antiquity to the Nineteenth Century (La conquista económica del río Ebro, desde la Antigüedad hasta el s. XIX)'.

Esta reunión internacional e interdisciplinar de especialistas se celebra en Roma con el fin de examinar cómo cambiaron los paisajes fluviales durante los siglos del Imperio romano y con posterioridad, y qué significaron esos cambios para las sociedades humanas y sus economías.

La catedrática M.ª José Castillo, por su parte, explicaré la importancia del Ebro como vía navegable en la comercialización de los recursos del valle, presentando un panorama general desde la presencia de Roma en el valle hasta la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX.

Castillo Pascual dirige el proyecto 'Historia de un paisaje fluvial navegable: el río Ebro', que se centra en el estudio del paisaje fluvial y navegable del río Ebro como escenario de la acción humana, interpretando históricamente la incidencia antrópica, pero desde una perspectiva de un paisaje en constante transformación.

La hipótesis de trabajo se basa en el conocimiento del paisaje fluvial y navegable del río Ebro en la época romana, con el fin de contrastarlo en el marco espacial y temporal del proyecto: el Ebro Medio navegable desde la llegada de Roma hasta el siglo XX.

El punto de partida es que la importancia del Ebro como vía fluvial, pero también como recurso hídrico, ha conllevado la implementación de un modelo fluvial de ordenación territorial desde la época romana que articula la organización de la vida en el valle principalmente en torno a tres categorías: fronteras, asentamientos y caminos/vías.

Estas son las tres categorías en torno a las cuales se estructura el estudio del Ebro como vía navegable. Desde el Hiberus romano hasta hoy el río Ebro en su curso medio ha sufrido muchos cambios en su curso y en sus orillas.

Además, las riberas son ecosistemas sensibles por lo que conocer las acciones humanas en el pasado con respecto al río como vía fluvial y recurso hídrico (por ejemplo, corte de meandros, diques para proteger las riberas, canales para la navegación o el riego, puertos y muelles, etc.) y sus consecuencias en el paisaje del pasado deben tenerse en cuenta para su planificación futura.