Investigadores comprueban que empresas en el mercado principal de la bolsa tienen menos infravaloración de sus acciones

Publicado 06/09/2018 11:15:01 CET

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja han comprobado que hay menos infravaloración de las acciones en el proceso de salida a bolsa de las empresas que cotizan en el mercado principal, respecto de las que lo hacen en el segundo mercado (o mercado alternativo), a través de Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) de acciones.

Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista International Finance en el artículo IPO underpricing in the second and main markets: The case of the London Stock Exchange firmado por Miguel Ángel Acedo, Ana Carmen Díaz-Mendoza y Francisco Javier Ruiz-Cabestre, del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Rioja.

El trabajo de campo se realizó utilizando los datos de la Bolsa de Londres -ya que es el mercado de salida a bolsa europeo más activo y popular- sobre una muestra de 95 Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) de acciones en el mercado principal y de 567 OPIs en el segundo mercado.

Las empresas que acceden a bolsa pueden ofrecer al púbico sus acciones tanto en el mercado principal como en el segundo mercado. Sin embargo, estos dos mercados tienen diferentes regulaciones en cuanto a los requisitos de cotización y atraen a empresas con características distintas.

Las empresas ofrecen sus acciones a través de OPIs, tanto en el mercado principal como en el segundo mercado, generalmente a un precio inferior al precio de cierre de su primer día de negociación en bolsa, lo que es conocido como 'infravaloración'.

El resultado principal del estudio muestra que hay menos infravaloración en las OPIs de las empresas que acceden al mercado principal respecto de las empresas que acceden al segundo mercado, independientemente de si esas empresas cumplen con los requisitos de cotización del mercado principal.

Esta infravaloración puede explicarse por variables relacionadas con las características de la empresa, de la OPI y la información de mercado. En particular, los autores han observado comportamientos muy diferentes en ambos mercados.

Por ejemplo, en el grupo de las empresas que acceden al segundo mercado y no cumplen los criterios de admisión al mercado principal, son variables determinantes tanto el tamaño de la empresa, la antigüedad o la rentabilidad del mercado durante los tres meses previos a la admisión.

Por su parte, para las compañías que acceden al segundo mercado, a pesar de cumplir los criterios de cotización del mercado principal, es un factor relevante su antigüedad; y para las empresas que acceden al mercado principal, el prestigio del asegurador de la OPI.

Finalmente, para los tres grupos de empresas, también son variables relevantes el precio de oferta y la proporción de nuevas acciones en circulación como variables explicativas de la infravaloración.