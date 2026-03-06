El IRJ da visibilidad a la mujer en la ciencia: "Que se vean esas mujeres brillantes"

Exposición Mujeres Investigadoras - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) acoge dos exposiciones que dan visibilidad a la mujer en la ciencia. "Que se vean esas mujeres brillantes", ha resaltado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán.

El jefe del Ejecutivo ha inaugurado las exposiciones 'IM2 Mujeres Investigadoras e Inventoras' y 'Mujeres referentes riojanas', organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo, 8 de marzo.

Ha resaltado la oportunidad de que se vean las mujeres "referentes en ámbitos de la vida" en el camino de "seguir trabajando juntos, hombres y mujeres, para ese reconocimiento de la igualdad plena".

Ambas muestras podrán visitarse hasta el 12 de abril en la Sala de Exposiciones del IRJ y están abiertas al público.

Al acto han asistido la consejera de Políticas Sociales, María Martín, la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, junto a otras autoridades autonómicas, representantes del ámbito educativo y entidades sociales.

En la primera de las muestras se pueden ver "mujeres investigadoras e inventoras a lo largo de la historia". A este respecto, Capellán ha resaltado que "está demostrado que es clave para muchas niñas y para muchas mujeres jóvenes" el tener "referentes" en las vocaciones científicas y en la investigación.

La muestra, ha resaltado, permite ver que "siempre han estado esas mujeres allí" y "han hecho unas grandes aportaciones a la cultura, a la ciencia y a diversos ámbitos de la vida del mundo contemporáneo". Sin embargo, estaban "invisibilizadas, no tenían voz, no las conocíamos".

"Me ha sorprendido, recorriendo esta muestra, ver tantas mujeres que ni siquiera había oído nunca pero que han hecho aportaciones tan importantes; desde el descubrimiento de las modernas vacunas, que por ejemplo, después, en el COVID han sido fundamentales", ha destacado.

En total, reúne 32 referentes femeninos del ámbito científico y tecnológico como, por ejemplo, la bioquímica Margarita Salas; la inventora Mary Anderson; la maestra e inventora, Ángela Ruiz Robles; la primatóloga y etóloga Jane Goodall, entre otras.

Además, la exposición 'Mujeres Referentes Riojanas' reúne perfiles de mujeres de nuestra comunidad que han destacado en distintas áreas como las artes, la ciencia, la música, el cine o el emprendimiento.

En total, nueve mujeres protagonizan esta muestra que pone en valor sus trayectorias profesionales y su contribución al desarrollo cultural, científico y social de La Rioja, convirtiéndose en ejemplos de talento, innovación y liderazgo femenino.

Entre ellas se encuentran las científicas Carmen Nájera Domingo, catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Alicante, y María Trinidad Herrero Ezquerro, catedrática de Anatomía y Embriología Humana; las figuras vinculadas al cine Raquel Meller, reconocida cantante, cupletista y actriz nacida en Inestrillas, así como la escritora y autora de libretos musicales María de la O Lejárraga García, nacida en San Millán de la Cogolla.