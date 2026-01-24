El IRJ impulsa un programa de escapadas de fin de semana para fomentar un ocio activo, social y sostenible

Escapadas Fin de Semana reune naturaleza, deporte, aventura e inmersión lingüística - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) ha puesto en marcha la nueva campaña 'Escapadas de Fin de Semana', una iniciativa enmarcada en su programa de dinamización y promoción de los albergues juveniles.

Con ella, se pretende ofrecer a la juventud riojana alternativas de ocio activo que fomenten hábitos de vida saludables, la convivencia, la socialización y el respeto por el entorno natural y cultural de la Comunidad, tal y como ha informado el Gobierno riojano.

La propuesta, dirigida a jóvenes de La Rioja, ha relatado, da continuidad a experiencias desarrolladas con éxito en ediciones anteriores, incorporando mejoras y nuevos contenidos a partir de las aportaciones realizadas por los propios participantes.

De este modo, el programa, ha dicho, se adapta a los intereses reales de la juventud, generando espacios de encuentro en los que se combinan diversión, aprendizaje, deporte y autonomía personal, en un entorno seguro y accesible.

El calendario de actividades se articula en torno a distintas temáticas y se desarrolla en varios albergues juveniles del territorio.

Entre las primeras propuestas previstas se encuentra una escapada centrada en la naturaleza, la nieve y el deporte, que tendrá lugar los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en Ezcaray.

Durante este fin de semana, jóvenes mayores de 18 años podrán iniciarse o perfeccionar su técnica en el esquí en la estación riojana de Valdezcaray, con una actividad que incluye desplazamientos desde Logroño, alquiler de material, clases impartidas por profesionales y alojamiento en el albergue juvenil Molino Viejo de Ezcaray en régimen de pensión completa.

La programación continúa en febrero con una experiencia de inmersión lingüística bajo el lema 'All English Weekend', que se celebrará del 20 al 22 de febrero y del 6 al 8 de marzo de 2026.

Dirigida a jóvenes a partir de 11 años, esta propuesta plantea un uso natural del inglés a través de actividades lúdicas, juegos cooperativos, gymkhanas nocturnas, talleres creativos y dinámicas de grupo, alejándose del formato académico tradicional y fomentando el aprendizaje del idioma en un contexto de convivencia.

En primavera, el programa incorpora propuestas que combinan naturaleza y aventura.

Con dos citas planteadas, del 17 al 19 de abril y del 15 al 17 de mayo, se desarrollará en El Rasillo de Cameros la actividad 'Naturaleza y Misterio: Se ha escrito un sendero', una experiencia dirigida a jóvenes mayores de 18 años que une rutas de senderismo por el entorno del GR-93 con un juego de misterio en vivo.

Los participantes se convierten en un equipo de investigación que debe resolver un enigma a lo largo del fin de semana, integrando la observación del medio natural, la biodiversidad y el trabajo en equipo.

A este bloque se suman nuevas escapadas multiaventura que refuerzan el carácter activo del programa.

Del 24 al 26 de abril, el albergue Hayedo de Santiago, en Munilla, acogerá un fin de semana multiaventura para jóvenes mayores de 18 años, con actividades como vía ferrata, paintball y tiro con arco, diseñadas para fomentar la superación personal y la cooperación en grupo.

En el mismo enclave, del 22 al 24 de mayo, se celebrará un fin de semana acuático que permitirá practicar paddle surf, canoraft y el descenso del cañón del Leza, aprovechando los recursos naturales del entorno.

Por su parte, el minialbergue La Estación de Herce será el escenario, del 8 al 10 de mayo, de una escapada centrada en la adrenalina y el deporte de aventura, con actividades como puenting, vía ferrata y orientación, mientras que del 19 al 21 de junio el albergue Río Alhama de Alfaro acogerá un fin de semana en la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, combinando actividades acuáticas y de orientación en un espacio de alto valor ambiental.

Ambas propuestas están dirigidas a jóvenes mayores de 18 años.

A través de 'Escapadas de Fin de Semana', el Instituto Riojano de la Juventud ha resaltado que refuerza su compromiso con un modelo de ocio social, activo y educativo, apostando por la dinamización de los albergues juveniles y del entorno rural como espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia.

El programa, ha explicado, se concibe como una invitación a desconectar de la rutina, redescubrir La Rioja y compartir experiencias con otros jóvenes, promoviendo valores de responsabilidad, autonomía y respeto por el medio.