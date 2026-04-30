El IRJ lanza 'Bonjour Verano': Intercambio lingüístico y cultural en Francia y La Rioja en julio

El IRJ estrena 'Bonjour Verano', un proyecto piloto con Francia para intercambio lingüístico, convivencia y naturaleza - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha este año un proyecto piloto con Francia, en el que se combinarán el intercambio lingüístico, la convivencia, la inmersión cultural o las actividades en la naturaleza, entre otras iniciativas.

Se trata del programa 'Bonjour Verano', que se une "a los campos de voluntariado y a los campamentos habituales que desarrolla la entidad" y que "ya hemos presentado hace unos días", como ha explicado este jueves el director del IRJ, Juan Diego Alcaide.

"Una novedad -ha detallado- que es un proyecto piloto de movilidad europea financiado por el programa Erasmus+ que va a permitir a jóvenes riojanos seguir avanzando en políticas de movilidad internacional".

Alcaide ha especificado que "consiste en un intercambio lingüístico internacional y conjunto entre 12 jóvenes riojanos y 12 jóvenes franceses que van a participar en una experiencia de inmersión idiomática, de convivencia y de actividades en la naturaleza".

Este proyecto "se va a llevar a cabo del 5 al 18 de julio a través de sesiones idiomática en cada uno de los países, con grupos de trabajo entre iguales fuera de lo que es el entorno académico escolar tradicional".

Así, ha valorado que "la práctica del idioma en contextos reales, junto al intercambio cultural, va a permitir a los 24 jóvenes participantes adquirir una serie de competencias clave de una manera mucho más eficaz y mucho más motivadora".

'Bonjour Verano' combina de este modo "por un lado el aprendizaje del idioma con experiencias prácticas y lúdicas, fomentando la autonomía, el trabajo en equipo y por supuesto que el conocimiento de otras culturas".

DOS FASES.

Este proyecto se va a desarrollar en dos fases. La primera de ellas será en la localidad de Soustons, en Las Landas francesas, del 5 al 11 de julio, "concretamente en el centro deportivo 'Isle Verte', un complejo en un entorno cultural privilegiado entre bosques y lagos y muy utilizado por clubes deportivos y asociaciones de la zona".

"En esta fase -ha explicado Alcaide- se va a llevar a cabo en estas instalaciones actividades deportivas; actividades náuticas; actividades culturales que tengan que ver con las tradiciones landesas; dinámicas de grupo concretamente de cohesión; y por supuesto ese trabajo de aprendizaje del francés en grupos de iguales".

La segunda fase se va a desarrollar "en otro entorno idílico como es El Rasillo en Cameros". Será, en concreto, del 12 al 18 de julio con hospedaje en el Albergue Juvenil de la localidad.

Aquí, ha especificado el director del IRJ, "realizarán actividades relacionadas con el medio ambiente, con el patrimonio, actividades multiaventura y también, por supuesto, actividades en el entorno del Pantano González Lacasa, así como visitas culturales, como puede ser a las Cuevas de Ortigosa".

"PROPUESTA INNOVADORA".

Por ello, en palabras de Alcaide, "creemos que con el programa 'Bonjour Verano' impulsamos una propuesta innovadora que combina la movilidad europea, el aprendizaje no formal y el ocio educativo, ofreciendo a los jóvenes riojanos una oportunidad única para mejorar su nivel de francés y vivir una experiencia internacional enriquecedora".

Hoy se el plazo de inscripción para la actividad, que estará abierto hasta el 14 de mayo a las 14 horas, con preinscripciones que se podrán hacer a través de la web del Instituto. En caso de que la demanda sea superior a la oferta se realizará un sorteo público el día 18 a las 10 de la mañana en las instalaciones del IRJ.

Se van a pedir "cuatro requisitos a estos jóvenes participantes: estar empadronados en La Rioja; haber nacido entre los años 2009 y 2010; haber al menos un año de lengua francesa, bien sea un aprendizaje formal o no formal; y por último, una condición que nos pone el Ministerio francés, que es saber nadar". El coste de la actividad es de 160 euros.

"Creemos que este programa representa una apuesta clara por ofrecer a los jóvenes riojanos experiencias internacionales accesibles y asequibles que combinen el aprendizaje, el ocio educativo y el desarrollo personal. Invito a todos aquellos jóvenes que estén interesados que se inscriban ya que estoy convencido de que va a ser un programa que les va a dejar huella para el resto de su vida", ha finalizado Juan Diego Alcaide.