Ismael Andrés es la empresa propuesta para ejecutar las obras de estabilización del talud de la LR-115 en Arnedillo

Archivo - El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación de La Rioja, Daniel Osés, en su visita a Arnedillo para conocer el proyecto para estabilizar el talud de la LR-115 - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ismael Andrés ha sido propuesta hoy, día 26, para ejecutar las obras de estabilización del talud de la carretera autonómica LR-115 a la altura del kilómetro 13,700 en Arnedillo impulsadas por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios frente a nuevos desprendimientos en la ladera, lo que permitirá reabrir la carretera y evitar nuevos cortes al tráfico en el futuro.

Tras la finalización del proceso de valoración de ofertas, de acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego de contratación, Ismael Andrés ha obtenido la mayor puntuación entre las diez empresas presentadas a la licitación, por lo que el Gobierno de La Rioja procederá a elevar la propuesta de la mesa de contratación.

Ismael Andrés ha planteado realizar los trabajos por un importe total de 2.833.530,85 euros, para una obra que tendrá un plazo de ejecución de 10 meses. Las obras consisten en la construcción de un muro de contención de hormigón armado, de 168,29 metros de largo y 10 metros de altura, y de una playa de arena en la trasera del muro como colchón disipador de energía del material en movimiento, que actuará como lecho de frenado de las piedras que se desprendan.

Además, se ha previsto desviar sensiblemente el trazado de la vía verde del Cidacos por la carretera con el objetivo de proteger a los viandantes de la caída de piedras mediante el muro de contención. Como consecuencia de ello, será necesario ampliar la calzada mediante un retranqueo hacia su margen izquierda.

Así, la nueva sección transversal de la calzada se proyecta con una anchura total de 6,8 metros, que se distribuye en dos carriles de 3,10 metros y arcenes de 0,30 metros, a lo que hay que añadir en la margen derecha una cuneta de seguridad de 1 metro de anchura y una berma de 0,50 metros en la margen izquierda.

En la actualidad, la comunicación de los vecinos del Alto Cidacos se realiza a través del desvío alternativo que el Gobierno de La Rioja construyó en tiempo récord para permitir la llegada de vecinos y visitantes durante la Semana Santa después de que un fuerte e inesperado desprendimiento bloqueara la principal carretera de acceso.

Este hito histórico en las infraestructuras de nuestra región supuso una inversión total de 576.995,29 euros. De este modo, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la mejora de la conectividad de todos los municipios de la comarca para favorecer el desarrollo social, cultural y económico de la zona.