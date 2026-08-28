Ismael Serrano, Puño Dragón y Colectivo Panamera actuarán en el Sierra Sonora de Otoño

Archivo - El cantautor Ismael Serrano posa para Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora anuncia su cartel de la edición de otoño que estará encabezado por Ismael Serrano, Puño Dragón y Colectivo Panamera, a los que se sumarán Juventude, Oslo Ovnies, Belén Natalí, Mr. Pendejo y A. Theo DJ.

El Festival regresará a Viniegra de Abajo del 9 al 11 de octubre para celebrar su Edición de Otoño, la número 26 desde el nacimiento del proyecto. Tres días para volver a encontrarse en la sierra riojana y seguir demostrando que la cultura también puede suceder lejos de las ciudades y más allá de los meses de verano.

Ismael Serrano, referente de la canción de autor en nuestro país, será uno de los grandes nombres de esta edición y llegará a Viniegra de Abajo en un formato especialmente cercano y acorde con la filosofía de Sierra Sonora.

Junto a él, el festival vuelve a apostar por una programación diversa que viajará desde la energía de Puño Dragón hasta los ritmos de Colectivo Panamera, pasando por algunas de las propuestas más interesantes de la nueva escena como Juventude, Oslo Ovnies y Belén Natalí.

Todos los conciertos se desarrollarán en espacios de aforo limitado, manteniendo una de las señas de identidad de Sierra Sonora: la cercanía entre artistas y público y la posibilidad de disfrutar de la música en lugares singulares, integrados en el propio pueblo y en el paisaje de Viniegra de Abajo.

Sierra Sonora volverá a ser mucho más que conciertos. Durante todo el fin de semana, la música convivirá con diferentes actividades vinculadas a la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el territorio, que se darán a conocer próximamente.

Con esta nueva cita, Sierra Sonora continúa apostando por descentralizar la cultura y generar actividad en el medio rural durante todo el año. Desde su nacimiento en Viniegra de Abajo, un pequeño municipio de la sierra riojana, el proyecto ha convertido el pueblo y su entorno en parte fundamental de cada edición, favoreciendo el encuentro entre visitantes, vecinos y artistas.

Además, para facilitar el acceso desde la capital riojana, el sábado 10 de octubre habrá servicio de autobús desde Logroño hasta Viniegra de Abajo, con regreso tras la jornada. La información sobre horarios y reserva de plazas se dará a conocer a través de los canales de Sierra Sonora.

Tras su edición de verano, Sierra Sonora afronta ahora el otoño manteniendo la filosofía con la que nació: crear cultura desde el medio rural, poner en valor el territorio y generar nuevas razones para acercarse, conocer y vivir la sierra riojana.

Las entradas son de aforo limitado y quedan ya pocas localidades disponibles para la Edición de Otoño. Pueden adquirirse en sierrasonora.es.