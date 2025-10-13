IU acusa a Capellán de "insultar a Villamediana" al no incluir una partida para el nuevo instituto en los presupuestos

Archivo - IU critica que los alumnos siguen en barracones - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Villamediana ha acusado al presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, de "insultar" a este municipio al no incluir una partida para construir el nuevo instituto en los presupuestos.

En nota de prensa, IU de Villamediana ha rechazado los presupuestos presentados por el Gobierno de La Rioja por "mantener, por tercer curso consecutivo, el uso de módulos prefabricados, y por aumentar el gasto en alquileres temporales en lugar de invertir en una infraestructura educativa definitiva".

La formación considera que esta decisión prolonga un "agravio comparativo" con municipios de tamaño similar y retrasa una solución estructural a una "necesidad conocida y prioritaria".

Desde IU se ha recordado que Villamediana de Iregua registra la mayor tasa juvenil de La Rioja y continúa en crecimiento. Mientras, "la falta de un instituto propio obliga al alumnado a desplazarse diariamente a localidades cercanas, con impacto en la igualdad de oportunidades y en la conciliación de las familias".

Ha señalado que, desde hace dos años, la Consejería de Educación concentra a estudiantes de secundaria en barracones-contenedores concebidos como medida provisional, "con ventilación insuficiente, exposición a las inclemencias meteorológicas y carencia de espacios comunes", condiciones que, ha dicho, "impiden una educación de calidad".

En cuanto al plano económico, ha indicado que el primer lote de módulos tuvo un coste de alquiler de 249.866 euros y el segundo, de 249.855 euros.

"Cada curso se incrementa el número de unidades para absorber al nuevo alumnado que pasa desde Primaria, lo que eleva la factura anual", ha señalado.

"Con esta tendencia, al final de la legislatura el gasto acumulado en alquileres superará el millón de euros sin que se haya iniciado la obra del nuevo centro", ha aseverado.

Izquierda Unida reclama la redacción, licitación y ejecución inmediata de un centro autónomo -no dependiente del IES Comercio, como sucede actualmente- que incluya líneas de Bachillerato y Formación Profesional, con el objetivo de evitar desplazamientos y ajustar la oferta educativa a la realidad demográfica del municipio.