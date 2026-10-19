IU acusa al presidente riojano "de hacer campaña con los presupuestos y dar la espalda a quien no llega a fin de mes"

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de La Rioja para 2027 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Para la formación, son unas cuentas "hechas a medida de las elecciones y no para resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, empezando por quienes ya no pueden pagar un alquiler y quienes no llegan a fin de mes."

El Gobierno presume de una cifra récord, 2.322 millones y un 9,62 % más, y de "los presupuestos más sociales de la historia". Pero su propio Informe Económico y Financiero lo desmiente. Reconoce que no piensa gastar 114 millones de lo presupuestado, la mayor parte en inversiones, y que el gasto que realmente prevé ejecutar crecerá en torno a un 2,5 %, por debajo de la inflación.

"Se nota que hay elecciones. El PP presupuesta para la foto y luego deja las partidas sin ejecutar", ha denunciado la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno. "Llevamos toda la legislatura viendo obras que se anuncian cada año y nunca llegan, y partidas que se inflan en el papel y se recortan después fuera del control del Parlamento".

IU critica además que el Ejecutivo "venda como propio lo que paga el Estado. La mayor parte del aumento de ingresos llega del sistema de financiación autonómica, y la subida en vivienda la paga en buena parte el Gobierno de España".

"Capellán culpa al Gobierno de España de todos los males, pero sostiene su presupuesto récord con dinero del Estado y deuda, y perdona más de 237 millones en impuestos, sobre todo a los grandes patrimonios", señala Moreno.

Las cuentas incluyen, además, decenas de partidas "sin dotación real, creadas para anunciarlas y no para financiarlas".

La Rioja tiene uno de los salarios medios más bajos del país, y miles de trabajadores y trabajadoras "no llegan a fin de mes pese a tener empleo. Sin embargo, los presupuestos no incluyen una sola medida para cambiarlo. Reparten ayudas a empresas sin exigir empleo estable ni salarios dignos, mientras los módulos de la concertada suben en torno a un 7 %, más del doble que los sueldos del profesorado público".

Por otro lado, la ley de acompañamiento incluye "medidas claramente regresivas, como la derogación de la moratoria a las macrogranjas que impulsó IU, la legalización de los juegos de póker en las salas de bingo, o el aumento de las tasas a la agricultura ecológica".

Frente a este modelo, Izquierda Unida defiende otro. "Una fiscalidad progresiva que haga pagar más a quien más tiene. Una política de vivienda que la trate como un derecho, con intervención en el alquiler, un parque público amplio y la movilización de la vivienda vacía. Una política económica que condicione cada euro público a empleo estable y salarios dignos. Y unos servicios públicos universales y de gestión directa, verdadero escudo social de la mayoría trabajadora".

"Son unos presupuestos de escaparate, con mucho anuncio para las urnas y poca ejecución para la gente", concluye Moreno.