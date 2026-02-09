IU acusa al PSOE de "mimetizarse con las derechas" tras claudicar ante el rechazo acogida de menores en Casalarreina

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha condenado la decisión del Ayuntamiento de Casalarreina -gobernado por el PSOE- "de rechazar la cesión de las antiguas escuelas como recurso de acogida para niños y niñas migrantes no acompañados", tras lo que han calificado como una "campaña de presión alentada por el discurso del odio de la extrema derecha".

La formación considera "especialmente grave" que esta decisión se haya justificado en la "respuesta social de rechazo", un eufemismo que, a juicio de IU, "enmascara actitudes xenófobas que no pueden marcar la agenda institucional".

"Cuando una administración pública se deja llevar por el ruido o los bulos que criminalizan a menores migrantes, está legitimando el racismo institucional", ha señalado su diputado regional, Carlos Ollero.

"Lo que ha hecho el alcalde socialista de Casalarreina, Félix Caperos, es ceder ante la presión del miedo. Y lo peor es que lo ha hecho con la complicidad de su partido", ha declarado Ollero. "Su secretario general anunció públicamente que se acogería a estos niños y niñas. Hoy vemos que eran solo promesas vacías".

Desde Izquierda Unida alertan "de que no se trata de un caso aislado ni de una cesión puntual, sino del reflejo de una tendencia política alarmante".

"El PSOE está cayendo peligrosamente en el marco de las derechas. Está tan cerca del PP que empieza a parecer su sombra. Y hablamos de un PP cada vez más derechizado, que no oculta ya su desprecio por los derechos humanos cuando se trata de migración", ha denunciado Ollero.

"No hay moderación posible cuando hablamos de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad. No hay punto medio. No podemos normalizar que se cierre la puerta a menores que huyen de la violencia, la pobreza o la guerra. Eso no es prudencia institucional, es racismo."

Asimismo, IU recuerda que La Rioja ha sido históricamente una tierra acogedora, solidaria y comprometida con los derechos humanos, algo que, según el partido, no se está reflejando en las políticas actuales del Gobierno autonómico ni en muchos ayuntamientos.

Izquierda Unida exige al Gobierno de La Rioja "que no retroceda en su compromiso con la acogida de menores migrantes, y que garantice espacios dignos y seguros para ellos en todos los municipios de la comunidad".

Del mismo modo, llama al Partido Socialista a no traicionar los valores de justicia, igualdad y solidaridad. "Necesitamos representantes que estén a la altura de la sociedad riojana, no que agachen la cabeza ante los prejuicios. La convivencia no se defiende excluyendo, sino integrando, con políticas valientes y recursos suficientes", ha concluido Ollero.