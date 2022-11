IU Arnedo apoya las movilizaciones de los trabajadores del calzado en defensa de sus derechos y un convenio justo

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Arnedo apoya las movilizaciones de los trabajadores del sector del calzado, principal actividad económica en nuestra ciudad, en defensa de un convenio justo que recoja una subida salarial acorde al incremento del IPC y una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores arnedanos.

Para Izquierda Unida, "no puede ocurrir que otra vez sean los trabajadores los que vuelven a sufrir las consecuencias de una crisis económica que no han provocado, mientras la Patronal del sector mantiene una actitud irresponsable, negándose a negociar una subida salarial justa que impida una nueva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores". Por ello, IU entiende que esta actitud de la Patronal "no deja otro camino que la movilización en defensa de los intereses de la clase trabajadora".

Izquierda Unida de Arnedo y la diputada regional de IU, Henar Moreno, han participado esta mañana en una de las movilizaciones y del mismo modo apoyará todas las convocadas durante los próximos días por los sindicatos de clase en Arnedo en defensa de un convenio justo. Del mismo modo IU presentará iniciativas en el Parlamento de La Rioja apoyando las reivindicaciones de los trabajadores del calzado.

Para IU, la reciente pandemia ha puesto de manifiesto que "son los trabajadores los que mantienen y mueven la economía y la producción industrial y no puede ser que sean los que pierdan poder adquisitivo con la actual subida de los precios, mientras se mantienen o se incrementan los indecentes beneficios de las grandes empresas".

IU ha recordado que "la defensa de la clase trabajadora es una de sus señas de identidad y reclama al Gobierno de La Rioja y a las distintas instituciones una mayor implicación en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, la reindustrialización de nuestra región y el derecho a un trabajo digno y con derechos".