IU censura "el abandono" del Gobierno del PP a centros sociosanitarios públicos "solo para impulsar las privatizaciones"

Pide a Capellán que "deje de dar titulares" y realmente apueste "por mejorar las condiciones de los trabajadores y de los usuarios"

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de IU en La Rioja, Henar Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, "que deje de dar titulares que se quedan en nada" y apueste "por mejorar realmente las condiciones de los trabajadores y de los usuarios de los centros sociosanitarios de la CAR". Unos centros que -a su juicio- "están abandonados, no contratan personal, aumentan las listas de espera y solo impulsan las privatizaciones".

Para IU es importante dar a conocer "cómo han pasado el verano las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma y cómo, de nuevo, nos encontramos ante una dejación total y absoluta por parte del Gobierno de La Rioja en la atención de las necesidades más básicas y primarias".

Como ha recordado Moreno, en esta legislatura "ya llevamos tiempo planteando preguntas, interpelaciones, mociones en el Parlamento riojano exigiendo al Gobierno de La Rioja que tratara con dignidad a las trabajadoras, por un lado, pero especialmente a los usuarios de los servicios de los centros sociosanitarios de nuestra comunidad autónoma".

"Venimos denunciando desde hace mucho tiempo cómo las trabajadoras sanitarias de ese sector vienen siendo discriminadas con respecto al resto de trabajadoras", ha explicado la diputada de IU, y uno de los "principales ejemplos" es que "los contratos temporales en el ámbito de los centros sociosanitarios generan la mitad de puntos, por ejemplo, para el acceso al SERIS, que las de los que trabajan en el propio SERIS".

Refiriéndose a los tres centros públicos del sector en nuestra ccaa, en Fuenmayor, Calahorra y Lardero vemos también "que en todos ellos ha habido problemas de altísimas temperaturas" pero también hay "un empeoramiento del número de profesionales".

"No hay profesional médico ni en la residencia de personas con discapacidad de Fuenmayor, ni tampoco en la residencia de personas mayores vulnerables de Lardero. Y ese problema genera un problema importantísimo de falta de condiciones de dignidad y de habitabilidad", ha añadido.

Mientras tanto "vergonzosamente" el Gobierno de La Rioja "justifica este tipo de actuaciones en una práctica que efectivamente como bien dice el Gobierno de la Rioja está generalmente admitida que es la de la 'contención cero' y es que también conjuntamente con ello el Ejecutivo de Capellán abandona e incumple sistemáticamente la Ley de Salud Mental de nuestra comunidad autónoma".

AUMENTAR LAS RATIOS

Para IU es fundamental "aumentar las ratios de profesionales. Tampoco vale la respuesta del Gobierno de La Rioja que dice que los protocolos funcionan, nos deben decirnos cuáles son esos protocolos, qué ratios están garantizando y qué profesionales han dejado sin cubrir a lo largo de todo este periodo vacacional. Y es que ha sido enorme el número de profesionales que se ha dejado sin cubrir".

Además, Henar Moreno ha criticado también la situación por la que han atravesado ciertas residencias en este verano: "¿Alguien se explica que en plena ola de calor sin precedentes en nuestra comunidad autónoma no haya aire acondicionado en dos de las residencias donde se encuentran las personas más vulnerables que no pueden quejarse?. Es intolerable".

Así las cosas "exigimos del Gobierno de La Rioja, por un lado, que cumpla con sus obligaciones que es atender a todos los riojanos y riojanas, especialmente a los más vulnerables" y cumpla con la transparencia.

"LA MEDIDA ESTRELLA DE CAPELLÁN"

Moreno ha recordado que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Capellán "anunció como una medida estrella la creación de un nuevo centro residencial para personas con discapacidad" pero "esperamos que no haga lo mismo que con los que ya están construidos, donde el aire acondicionado no funciona, donde no hay profesionales que puedan atender sus necesidades...".

"Hacen titulares que se quedan en la nada y se convierten en abandono". Todo para "seguir impulsando las privatizaciones. Abandonan los centros públicos, no contratan personal, incrementan las listas de espera en el ámbito de sanidad... todo para seguir justificando las privatizaciones".

Por todo ello desde IU La Rioja piden que "garanticen las condiciones de dignidad para el personal que trabaja en esos centros y especialmente para garantizar esas condiciones a los usuarios. Y que de una vez por todas dé cumplimiento al desarrollo reglamentario de la Ley de Salud Mental pionera que se aprobó en la anterior legislatura".

"La política del Partido Popular pasa por aprobar reglamentaciones que permitan bajar las ratios y cuando las bajas en las residencias lo que nos encontramos es con agresiones, con faltas de condiciones laborales de dignidad y con falta de personal que pueda atender las necesidades más básicas de los usuarios de esos centros", ha finalizado.