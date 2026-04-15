IU censura "la irresponsabilidad institucional" tras el incendio del vertedero de Nájera

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Nájera ha censurado "la irresponsabilidad institucional" que ha llevado al incendio del vertedero de Nájera-Hormilleja y a la exposición de miles de vecinos y vecinas de la comarca a emisiones de humo tóxico durante días.

Para la formación, lo ocurrido "no es un hecho fortuito": "El vertedero acumulaba denuncias por entrada irregular de residuos, informes negativos y al menos una sanción del propio Gobierno regional. Las señales de alarma existían y fueron ignoradas", ha declarado la portavoz del grupo municipal, Idoia Eguileor.

Eguileor ha sido tajante: "Cuando una instalación lleva años recibiendo avisos y nadie actúa, el incendio no te sorprende. Lo que te sorprende es que encima pretendan decir que esto es mala suerte."

IU señala además "una anomalía grave" que no puede pasarse por alto: la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno de La Rioja "lleva cinco meses sin director o directora general titular, desde que José María Infante dejó el cargo en noviembre de 2025 en circunstancias polémicas para incorporarse a la gerencia del Consorcio de Aguas y Residuos".

Durante ese tiempo, sus funciones han recaído de forma interina sobre otro director general. "Que La Rioja lleve medio año sin nadie al frente de Calidad Ambiental y que encima ocurra esto dice mucho del nivel de prioridad que el PP da a la protección del medio ambiente y de la salud pública," ha afirmado Eguileor.

La portavoz también ha criticado la gestión de la comunicación institucional durante la emergencia: "Los vecinos y vecinas merecían saber desde el primer momento qué estaban respirando y cómo protegerse. Esa información llegó tarde, llegó mal y en muchos casos no llegó." IU reclama la publicación de las mediciones de calidad del aire registradas durante el siniestro y alerta del posible impacto sobre el río Najerilla.

El grupo de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja ya ha registrado preguntas para exigir explicaciones al Gobierno regional y depurar responsabilidades políticas y técnicas. "Este asunto no se cierra con un comunicado tranquilizador. Habrá que dar respuestas," ha concluido Eguileor.