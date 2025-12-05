IU critica "el abandono del profesorado itinerante" y exige al Gobierno de La Rioja "más fondos" para la educación rural

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha mostrado su respaldo al colectivo de docentes itinerantes que trabaja en zonas rurales de La Rioja, especialmente en los Centros Rurales Agrupados (CRA), y que reclama "mejoras laborales urgentes para poder desarrollar su labor en condiciones dignas y seguras".

La formación ha registrado una enmienda a los presupuestos de 2026 que contempla un incremento de 4 millones de euros destinados a reforzar el personal docente, con el objetivo de atender, entre otras necesidades, las reivindicaciones de este colectivo.

Desde Izquierda Unida advierten de que la Consejería de Educación "no está reconociendo ni compensando adecuadamente las condiciones específicas del trabajo itinerante, lo que podría poner en riesgo tanto la disponibilidad de profesorado como la calidad del proceso educativo en las zonas rurales".

"El Gobierno de La Rioja debe actuar con urgencia ante una situación que, de mantenerse, podría derivar en la falta de profesionales dispuestos a asumir estos puestos y, con ello, en una merma grave de la enseñanza pública en el ámbito rural", ha declarado el diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero.

Las demandas planteadas por el personal itinerante incluyen la actualización de las compensaciones por kilometraje para que se ajusten al coste real de los desplazamientos entre localidades, la garantía de cobertura ante posibles accidentes o averías ocurridos durante estos trayectos, y el reconocimiento formal de la complejidad específica del trabajo docente en régimen itinerante.

"Estamos hablando de profesoras y profesores que recorren kilómetros cada día para garantizar que niñas y niños en pequeños pueblos de nuestra comunidad tengan acceso a una educación pública de calidad. No podemos permitir que se siga ignorando su esfuerzo y se sigan pisoteando sus condiciones laborales", ha subrayado Ollero.

Izquierda Unida considera que estas mejoras son imprescindibles para garantizar la supervivencia y el fortalecimiento de la escuela pública en zonas donde, destacan, la iniciativa privada, y en particular "la concertada, tan bien tratada por el Gobierno de Capellán, no tiene ningún interés en implantarse".

Además, Izquierda Unida interpelará al Gobierno regional sobre este asunto en sede parlamentaria y ha presentado varias enmiendas al proyecto de presupuestos de 2026 con el objetivo de reforzar la inversión educativa, entre ellas, el mencionado incremento de 4 millones de euros destinado a personal docente.